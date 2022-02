Weitere Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine

TV-News

Während RTL erneut in der Nacht sendet, hat das ZDF mehrere Sondersendungen am Nachmittag angekündigt.

Die militärische Invasion Russlands in die Ukraine hält die Welt weiterhin in Atem. Dementsprechend groß ist auch das Informationsinteresse an der Berichterstattung über die Kriegsregion. RTL hat deswegen das für heute Abend angekündigteum 15 Minuten verlängert, statt bis 20:30 Uhr sendet der Kölner Sender nun bis 20:45 Uhr. Erst dann geht Günther Jauch und «Wer wird Millionär?» auf Sendung. Zur Stunde informiert «Punkt 12» über die Entwicklungen in der Ukraine. Im Anschluss senden RTL und ntv eine gemeinsame Sondersendung zwischen 15:00 und 17:30 Uhr.Auch in der Nacht werden die beiden Sender on air bleiben. Wie bereits von Sonntag auf Montag sendet man gemeinsam ab 1:05 Uhr. Im Vorlauf strahlt RTL eine 30-minütige Ausgabe desaus. Noch unklar ist, obauch am Dienstag die Morgensendung «Guten Morgen Deutschland» ersetzt, wie es am heutigen Montag der Fall war. Sollte es soweit kommen, wird dieser Artikel entsprechend aktualisiert. Beim Schwestersender Nitro hat man unterdessen entschieden auf die für Dienstag, 1. März, geplante Ausstrahlung vonzu verzichten. Stattdessen zeigt man um 20:15 Uhr, wodurch sich das Nachfolgeprogramm um 25 Minuten verschiebt.Auch das ZDF hat erneut großflächige Sonderberichterstattung am Montag angekündigt. Aktuell überträgt der Mainzer Sender ein, das von Ralph Szepanski moderiert wird. Im Anschluss an das reguläre Nachmittagsprogramm von «Die Küchenschlacht», «Bares für Rares» und «Die Rosenheim-Cops» sowie den stündlichen «heute»-Ausgaben, meldet sich Andreas Klinner um 17:10 Uhr mit einem erneuten «ZDF spezial». Von 19:30 Uhr bis zur Primetime geht dann Matthias Fornoff auf Sendung, der in einem dritten «ZDF spezial» über den Krieg in der Ukraine berichtet. Die Sendungen «drehscheibe», «hallo deutschland», «Leute heute» sowie deren Wiederholungen und «WISO» entfallen.Derzeit noch keine Sondersendungen hat Das Erste angekündigt. Der öffentlich-rechtliche Sender hatte bereits am Freitag angekündigt, auf Karnevalsprogramm verzichten zu wollen. Die Sendung «Karneval in Köln 2022», die ursprünglich für 20:15 Uhr geplant war, entfällt, ein Ersatzprogramm steht derzeit nur mitab 21:00 Uhr fest. Was im Vorlauf gesendet wird, steht derzeit noch nicht fest. Es ist durchaus möglich, dass die blaue Eins einmal mehr auf einenim Anschluss an die «Tagesschau» setzt. Offiziell bestätigt ist dies aber noch nicht. Auch hier gilt: Sollte sich dies im Laufe des Tages ändern, wird dies an dieser Stelle aktualisiert.