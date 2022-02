«Kitchen Impossible» ist nicht zu bremsen

Quotennews

Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch bei den Jüngeren kamen die privaten Sender nicht an dem Kochformat vorbei.



In der neuen Ausgabe vontrat am gestrigen Abend die 32-jährge Veronika Fuchs gegen Tim Mälzer an. Die Köchin und Hotelbesitzerin reiste für ihre Kochaufträge nach Wien und Hamburg. Mälzer war hingegen nach Paris und Berlin unterwegs. Zuletzt hatte das Format wieder an Interesse gewonnen, so dass in der Vorwoche 1,51 Millionen Fernsehende gute 5,8 Prozent Marktanteil einfuhren. Bei den 0,87 Millionen Jüngeren kam eine herausragende Quote von 13,1 Prozent zustande.Und tatsächlich stieg das Interesse am Kochformat am gestrigen Abend noch weiter an. Sowohl auf dem Gesamtmarkt als auch in der Zielgruppe ließ VOX alle privaten Sender hinter sich zurück. Mit einer Reichweite von 1,65 Millionen Menschen stand somit ein starker Marktanteil von 6,2 Prozent auf dem Papier. Mit 0,87 Millionen Umworbenen blieb die jüngere Zuschauerzahl konstant. Weiterhin wurde ein hervorragender Wert von 12,6 Prozent verbucht.Die Showwar bei Kabel Eins in der vergangenen Woche in die zweite Staffel gestartet. Der Sender fuhr damit zwar ein zufriedenstellendes Ergebnis ein, war jedoch mit 0,99 und 0,43 Millionen jüngeren Zuschauern weit von den Resultaten der ersten Staffel entfernt. Auch diese Woche blieben die Anfangswerte in weiter Ferne. Mit 0,88 Millionen Interessenten sank die Quote hingegen von passablen 3,1 auf akzeptable 2,7 Prozent. Die 0,39 Millionen Werberelevanten fielen unter den Senderschnitt zurück und landeten bei einer soliden Sehbeteiligung von 4,8 Prozent.