«Mörderische Wahrheit»: Sven Voss mit nächstem True-Crime-Format

Statt spät am Abend werden die zwei True-Crime-Dokus zur besten Sendezeit im April ausgestrahlt.

Im vergangenen Sommer stand Sven Voss, der eigentlich für seine Sportberichterstattung im ZDF bekannt ist, für das True-Crime-Reihe «Tod in…» vor der Kamera und machte seinen Job offenbar gut genug. Denn wie das ZDF nun angekündigt hat, wird Voss im April zwei weitere True-Crime-Dokus moderieren. Dabei wechselt er vom späten Sendeplatz – «Tod in...» lief im August erst nach 23:00 Uhr – in die Primetime auf den «ZDFzeit»-Sendeplatz am Dienstag. Die beiden Dokusundwerden am 5. beziehungsweise 12. April um 20:15 Uhr ausgestrahlt. In der ZDFmediathek sind die Filme jeweils ab Sendetag um 10:00 Uhr verfügbar.„Ich habe mich schon immer für Kriminalgeschichten interessiert und auch schon in meiner Kindheit den Krimi einer Tiergeschichte vorgezogen. Mit «Aktenzeichen XY… ungelöst» bin ich aufgewachsen und konnte somit schon früh unterscheiden zwischen Geschichten und realen Verbrechen. Vermutlich ist es die Faszination für das Authentische am Verbrechen, das mich so fesselt. Die Tatsache, dass es genauso passiert ist und es keinen Superermittler mit übermenschlichen Fähigkeiten gibt, der den Fall löst. Es gibt auch nicht immer ein Happy End. Es braucht realen Mut und Verstand, um einen Mord aufzuklären und die Täter einer gerechten Strafe zuzuführen“, erklärt Moderator Sven Voss, den die vielschichtigen Aspekte von Verbrechen interessieren, wie er ausführt: „Die Entwicklungen in der Kriminaltechnik, die unterschiedlichen Motive und Vorgehensweisen der Täter und die Sehnsucht der Angehörigen nach Gerechtigkeit.“Die erste Doku widmet sich Beziehungstaten und der Frage, warum ein Mensch zum Mörder wird. Es soll untersucht werden, wie aus großer Liebe tödlicher Hass werden kann. Thema der zweiten Dokumentation sind Morde ohne Hinweis auf den Täter, weswegen die Ermittler ohne eine heiße Spur sind. Auch die Seite der Angehörigen steht im Fokus, die vielleicht nie erfahren, was passiert ist. Zu Wort kommen unter anderen die Experten Dr. Thomas Müller (Kriminalpsychologe) und Dr. Nahlah Saimeh (Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie mit Schwerpunkt forensische Psychiaterin). «Mörderische Wahrheit» ist eine Produktion von Kelvinfilm.