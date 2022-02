RTL verschiebt «Chefkoch TV»

TV-News

Da RTL weiterhin über den Krieg in der Ukraine informieren wird, hat man die Berichterstattung auch zu Beginn der neuen Woche ausgedehnt. Dadurch verschiebt sich der Start der neuen Vormittagssendung auf kommende Woche.

RTL und ntv sind am heutigen Montag, 28. Februar, bereits seit 0:25 Uhr in einer gemeinsamen Sonderstrecke zum Krieg in der Ukraine auf Sendung. Daran wird sich bis 12:00 Uhr vorerst nichts ändern. Erst dann wechselt RTL das Programm und zeigt am Mittagmit Katja Burkard. Nach dem dreistündigen Mittagsmagazin folgt ab 15:00 Uhr ein weiteres. Zu Beginn der Primetime ist darüber hinaus ein 15-minütigesgeplant.„Alle Kolleginnen und Kollegen stellen gerade unter Beweis, was bei RTL News möglich ist – nonstop live, eine absolute Energieleistung aller Gewerke von der Redaktion, Produktion, Studio, bis zur Regie“, erklärt Gerhard Kohlenbach, Chefredakteur Nachrichten bei RTL News. „Der Krieg in Europa markiert eine Zeitenwende und verändert die globale Sicherheitsordnung. Das bewegt und verunsichert viele Zuschauerinnen und Zuschauer. Diesem gestiegenen Informationsbedürfnis tragen wir Rechnung mit unabhängigem Journalismus, verlässlichen Informationen und Einschätzungen“, ergänzt Sonja Schwetje, Chefredakteurin ntv.Die weitreichenden Sondersendungen haben allerdings auch Auswirkungen auf den geplanten Start der Vormittagssendung, die am Montag um 11:00 Uhr erstmals über den Sender laufen sollte. RTL wird die Sendung mit Alexander Herrmann, Sarah Henke und Tarik Rose in der kommenden Woche, 7. März, ab 11:00 Uhr über den Äther schicken. In dieser Woche werdendas Programm auf diesem Sendeplatz füllen, sofern keine weiteren Sondersendungen ausgestrahlt werden.