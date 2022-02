RTLZWEI zieht an VOX und ProSieben vorbei

Quotennews

Die Doku über Mehrlinge bei VOX hielt die Werte des Auftakts in der Vorwoche nicht. Auf dem Gesamtmarkt war «Gods of Egypt» gefragter als «The Dark Knight».



In der vergangenen Woche startete die neue Dokusoapbei VOX . Diese Woche warf das Format einen Blick auf Familie Temiz in Berlin mit Sechslingen und auf Lorena, die Vierlinge hat. Die Besonderheit ist, dass es zwei Paare identischer Zwillinge sind, also zwei genetisch identische Jungen und zwei identische Mädchen. Schließlich stand noch eine Patchwork-Familie mit fünf eigenen und drei Stiefkindern im Fokus. Auch da sind Zwillinge sowie Drillinge mit dabei.Zum Auftakt schalteten 0,99 Millionen Interessenten ein, was mäßigen 3,2 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 0,39 Millionen Umworbenen wurde eine annehmbare Quote von 5,5 Prozent eingefahren. Eine Woche später konnte der Sender bereits nicht mehr an den recht zufriedenstellenden Auftakt anknüpfen. Mit 0,85 Millionen Fernsehenden war die Reichweite um ein deutliches Stück gesunken. Das Resultat war eine maue Sehbeteiligung von 3,0 Prozent. Ebenso war bei den 0,35 Millionen Jüngeren ein Rückgang auf akzeptable 5,0 Prozent zu beobachten.Auch für ProSieben war der Abend kein Erfolg. Der Actionfilmkam nicht über 0,86 Millionen Interessenten hinaus, so dass man bei ausbaufähigen 3,2 Prozent Marktanteil hängen blieb. Bei den 0,45 Millionen Werberelevanten stellten sich magere 6,7 Prozent ein. Einzig RTLZWEI überzeugte mit dem Fantasyfilm. Bei einem Publikum von 1,11 Millionen Menschen war hier eine starke Quote von 3,9 Prozent drin. Die 0,31 Millionen 14- bis 49-Jährigen landeten bei einem soliden Ergebnis von 4,5 Prozent Marktanteil.