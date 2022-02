Mileys Welt  YouTube-Karriere schon in jungen Jahren

YouTuber

Die ganze Familie ist in die Produktion der Videos mit eingebunden, die rund um das Mädchen entstehen, welches als „CuteBabyMiley“ bekannt wurde.

Bereits mit vier Jahren kam Miley erstmals mit der YouTube-Welt in Berührung. Inzwischen ist die 12-Jährige vermutlich eins der bekanntesten Mädchen in Deutschland in dieser Altersklasse. Die ganze Familie ist in die Betreibung der inzwischen mehreren YouTube-Kanäle miteingebunden und sorgt mit Freizeitbeschäftigungen aller Art, Urlauben, Schminken, Shoppen und Challenges für Unterhaltung. Der Erfolg ist riesig, der Kanal „Mileys Welt“ misst 933.000 Abonnenten und das beliebteste Video genierte mehr als 73 Millionen Aufrufe.In dem ältesten Video auf dem Kanal ist Miley gerade einmal sechs Monate alt und lacht in die Kamera. Es folgen in den nächsten Jahren einige animierte Cartoons, die auch teilweise vertont wurden. Schließlich produziert Vater Robert hinter der Kamera hauptsächlich Videos, in denen Überraschungseier oder Spielzeuge von Play-Doh vorgestellt werden. Aus der Knetmasse zaubert der Vater die verschiedensten Kunstwerke und Figuren. Ab September 2014 beschäftigt sich Miley gemeinsam mit ihrem Vater dann vor der Kamera mit verschiedenen Spielsachen. Zu der Zeit läuft der Kanal noch unter dem Namen „CuteBabyMiley“.Mit der Zeit wird die ganze Familie eingebunden. Dazu gehört Mama Aynur, die mit zwei Jahren als Tochter eines türkischen Gastarbeiters nach Deutschland kam. Aus ihrer ersten Ehe stammen die beiden Söhne Hakan und Cihangir. Auch der 30- und der 20-jährige Sohn sind immer wieder auf dem Kanal zu sehen. Papa Robert war schon als Polizist, in der Immobilienbranche und bei der Deutschen Bahn tätig, bevor er sich nun ganz auf die YouTube-Karriere der Familie fokussierte. Die gemeinsame Tochter Miley kam dann im Jahr 2009 zur Welt. Auf ihrer Homepage beschreiben sie sich als „ganz normale, bodenständige ‚Patchwork‘ Familie“, die sich von anderen lediglich dadurch unterscheidet, dass sie ihre Privatleben zum Großteil im Internet zugänglich macht.Das gefragteste Video des Kanals ist ohne Zweifel das Zusammentreffen von Miley und einem Schimpansen, welches 73 Millionen Mal geklickt wurde. Doch auch Challenges gegen Mama, das Geschenkeauspacken am Weihnachtsabend, Miley im Krankenhaus oder eine Übernachtungsparty wurden millionenfach aufgerufen. 2015 entstand zudem der Zweitkanal „Family Fun“, auf dem es hauptsächlich gemeinsame Unternehmungen zu sehen gibt. Hier entsteht vor allem auch Content für ältere Kinder bis hin zu Erwachsenen. Mit 473.000 Abonnenten ist die Familie auch hier erfolgreich. Mileys Einhorn Geburtstagsparty wurde inzwischen 5,4 Millionen Mal angeschaut. Auch der älteste Sohn Hakan hat mit seiner Frau 2016 seinen eigenen Kanal unter dem Namen „TheBeautyAndTheBeast“ gegründet, der sich auf Lifestyle, Vlogs und Reisen spezialisiert hat. Zudem betreibt auch der jüngere Sohn Cihan seit 2017 den Kanal „Cihanoovic“.Neben zahlreichen Fans wurde die Familie auch des Öfteren dafür kritisiert, ihre Tochter bereits in jungen Jahren vor der Kamera zu zeigen. Nicht selten wurden sie mit dem Vorwurf von Kinderarbeit konfrontiert. Dazu äußert sich die Familie auf ihrer Website und gibt an, dass sie sich stets an die Vorgabe hält, dass Kinder bis zum 14. Lebensjahr an bis zu 30 Tagen zu je drei Stunden arbeiten dürfen. Die Dreherlaubnis wurde in Absprache mit Kinderarzt, Schule, Jugend- und Gewebeamt erteilt.