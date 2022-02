Digital Natives: Gustavs Gailus

Interview

Der in Lettland geborene Schauspieler ist ab sofort Teil der «SOKO Wismar»-Truppe.

Mich fasziniert an meinem Beruf am meisten die Auseinandersetzung, bzw. Begegnung mit verschiedensten Menschen, ihren Geschichten, ihrer Sprache, aber auch ihren Fehlern und Ängsten. Ich liebe es, die Freiheit zu haben, die Welt immer wieder durch die Augen verschiedener Charaktere zu sehen und von ihnen lernen zu dürfen.Alltag? 3 Dinge, die ich jeden Tag benutze: Kaffeemaschine, Gitarre und LaptopDas kommt auf das Thema, bzw. meine jeweilige Recherche an. Über das Tagesgeschehen informiere ich mich über die «Tagesschau».Bei beruflichen, spezifischeren Themen greife ich gerne auf Podcasts zurück - ansonsten hilft mir auch immer ein Gang in die nächste Bibliothek.Ich fände es großartig, mal an der Seite von Sandra Hüller, Bastian Reiber und Jens Harzer zu spielen, am liebsten unter der Regie von Mathias Spaan. Das wäre ein Traum.Meine Eltern haben mir so viel mitgegeben, da fällt es mir sehr schwer, eine konkrete Weisheit zu formulieren, aber sie haben mich vor Allem immer darin bestärkt an meine Träume zu glauben.Ich liebe Filme und Serien! Dazu noch ein leckeres Essen und der Abend ist perfekt!Momentan trainiere ich drei Mal wöchentlich Zuhause auf der Isomatte mit meinem eigenen Körpergewicht. Dabei habe ich eine App, die mir Challenges stellt, die es gilt, zu bewältigen.Am meisten nutze ich WhatsApp und Instragram, allerdings versuche ich nicht so viel Zeit am Handy zu verbringen.Zuletzt habe ich zusammen mit meiner Freundin das Spiel „It takes two“ auf der XBOX gespielt - das war ein Riesenspaß.Da ich wie gesagt gerne viele Filme und Serien schaue, nutze ich mehrere Streamingplattformen wie Netflix Amazon Prime und DAZN für Sport. Außerdem nutze ich täglich Spotify.