«stern TV»: Stephanie McClain übernimmt Redaktionsleitung der Sonntagsausgabe

TV-News

Die Journalistin kommt von Seven.One Entertainment Group, zuvor war sie bereits für die Marke «stern TV» aktiv.

Dass RTL seine Programmmarkederzeit noch zentraler ins Programm etablieren möchte, ist hinlänglich bekannt. Dass der Kölner Sender damit zuletzt nicht immer souverän fuhr, ebenfalls. Dennoch ist man bestrebt die Pläne voranzutreiben, schließlich möchte man ab dem 24. April jeden Sonntagabend auf Sendung gehen. Um diese Aufgabe umzusetzen, hat sich RTL Deutschland, genauer die RTL News, Verstärkung einer alten Bekannten gesichert. Stephanie McClain wechselt zum 1. April 2022 zu RTL NEWS und übernimmt die Redaktionsleitung von. Zwischen 2001 und 2010 war die Journalistin bereits für die Marke «stern TV» und «stern TV Reportage» in verschiedenen Funktionen aktiv.McClain kommt von Seven.One Entertainment Group, wo sie seit 2014 als Executive Producer für verschiedene Formate in den Bereichen Factual und Entertainment verantwortlich zeichnete. Von 2010 bis 2012 war sie zudem unter anderem Chefin vom Dienst beim ARD-Talk «Günther Jauch». „Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit den Teams bei RTL Deutschland und bei i&u und auf die spannende Aufgabe, die Marke stern TV weiter auszubauen“, so McClain. Während die Mittwochsausgabe von «stern TV» weiterhin von i&u produziert wird, hat RTL die Produktion der Sonntagsausgabe selbst in die Hand genommen.„Wir wissen, wie stark die Marke «stern» ist und haben uns auch für den Sonntag einiges vorgenommen. Es freut uns sehr, dass wir mit Stephanie McClain eine leidenschaftliche Journalistin und kreative Fernsehmacherin, die über jahrelange Erfahrung bei «stern TV» verfügt, für die Redaktionsleitung gewinnen konnten. Aufgrund ihres beruflichen Werdegangs wird sie auch vertrauensvoll mit unseren Partnern der i&u zusammenarbeiten, die weiterhin «stern TV» am Mittwoch redaktionell verantworten“, erklärt Stephan Schmitter, Geschäftsführer RTL News. Zuletzt verpflichtete RTL auch Gregor Peter Schmitz, der Chefredakteur der „Augsburger Allgemeinen“ wechselt ebenfalls zum 1. April nach Köln.