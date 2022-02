ProSieben legt «Wok-WM» mit Sebastian Pufpaff neu auf

TV-News

Nach dem Turmspringen wird auch die Wok-WM aus dem Archiv gekramt. Das Wintersport-Event wird dann aber bei ProSieben zu sehen sein.

Stefan Raab bringt sein nächstes altes «TV total»-Sportereignis im Privatfernsehen unter. Nachdem der nur noch als Produzent agierende Ex-Moderator beim Kölner Sender RTL das Turmspringen untergebracht hat, hat ProSieben am Montag bestätigt, dass nach sieben Jahren Pause auch diewieder aufgelegt werden soll. ProSieben verspricht den „Höhepunkt im nacholympischen Sportwinter 2022/2023“. Nachdem RTL das Turmspringen „RTLig“ neuauflegen möchte, wird es in Unterföhring „prosiebig“, wie es in einer Mitteilung heißt.Im Mittelpunkt des Live-Events steht dann Sebastian Pufpaff, der Stefan Raab bekanntlich auch bei «TV total» ersetzt hat. Raabs Produktionsfirma Raab TV wird die «TV total Wok-WM» produzieren. Ob der bislang erfolgreichste Wok-Sportler Georg "Schorsch" Hackl zurückkehren wird, ist nicht bekannt. Ein Teilnehmerfeld nannte ProSieben am Montag noch nicht – mit der Ausnahme von Sebastian Pufpaff.„Die «TV total Wok-WM» ist die Mutter aller «TV total»-Events. Im Winter 2022/2023 kommt zusammen, was zusammen gehört: Wok und Eisbahn, Genie und Wahnsinn, Tradition und olympischer Geist, Sport und Ehrgeiz, die «TV total Wok WM» und ProSieben“, so ProSieben-Chef Daniel Rosemann. Produzent und Wok-Sport-Erfinder Stefan Raab fügt hinzu: „Es wird Zeit, dass ProSieben wieder große Sportereignisse zeigt. Der Super Bowl war nur das Warm-up."