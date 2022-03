Primetime-Check

Wie lief es für den Film «Nachtschicht – Cash & Carry» im ZDF? Konnten Kabel Eins und RTLZWEI abseits der Kriegsberichterstattung punkten?

Das gefragteste Programm des Abends war der ZDF-Film, den 5,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren sehen wollten. Darunter befanden sich allerdings nur 0,47 Millionen 14- bis 49-Jährigen, weshalb der Mainzer Sender nur auf dem Gesamtmarkt mit 18,3 Prozent sehr erfolgreich war. Bei den Jüngeren standen durchschnittliche 6,1 Prozent zu Buche. Eine 45-minütige-Ausgabe informierte anschließend 4,34 Millionen. Damit belegte man 16,4 sowie 9,9 Prozent der jeweiligen Zuschauergruppen. Das Erste setzte auf die Sondersendung, der 4,88 Millionen Zuschauer folgten. Der Marktanteil lag bei 15,6 Prozent, bei den 14- bis 49-Jährigen waren mit 1,68 Millionen starke 21,4 Prozent drin – Spitzenwert an diesem Abend.undsahen bis 23 Uhr 4,31 und 3,62 Millionen Zuschauer, die Marktanteile beliefen sich nun auf 14,8 und 16,4 Prozent. Bei den Jüngeren standen 15,4 und 17,0 Prozent zu Buche.RTL starte seine Primetime ebenfalls mit einer Sondersendung. Mitinformierten sich 3,15 Millionen Zuschauer, darunter 0,90 Millionen. Zu Beginn des Abends lagen die Einschaltquoten bei 10,1 Prozent bei allen und 11,4 Prozent bei den Jüngeren. Weiter ging es mit, das 3,48 Millionen behielt. Die Quoten fielen mit 12,5 und 12,3 solide aus. VOX schickteundüber den Äther und heimste 1,14 und 0,37 Millionen Zuschauer ein. In der Zielgruppe verbuchte der Sender mit der roten Kugel solide 7,3 und schwache 3,2 Prozent. Gut lief es für RTLZWEI, das eine Doppelfolge vonsendete. Die erste Ausgabe sahen 0,92, die zweite dann 0,99 Millionen. In der Zielgruppe verbuchte der Privatsender jeweils 0,48 Millionen Umworbene. Die Marktanteile bewegten sich bei ordentlichen 3,0 und 3,4 Prozent bei allen sowie guten 6,2 und 6,6 Prozent in der Zielgruppe.Sat.1 und ProSieben zeigten die Sondersendung. ProSieben erreichte 0,83 Millionen und 7,3 Prozent in der werberelevanten Gruppe, während sich Sat.1 mit 0,87 Millionen und 4,1 Prozent zufrieden geben musste. Weiter ging es mit, die 0,73 und 0,69 Millionen ab Dreijährige zum Bällchensender brachte. Die Marktanteile blieben mit jeweils 2,9 Prozent unterirdisch. Bei ProSieben sorgteundfür 0,87 und 0,71 Millionen Zuschauer und 8,2 und 7,3 Prozent in der Zielgruppe. Zwei-Folgen und eine-Episode erreichten ab 21:30 Uhr noch 0,59, 0,57 und 0,49 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Die Sehbeteiligung in der Zielgruppe hielt sich mit 7,2, 7,1 und 7,0 Prozent konstant unter dem Senderschnitt. Auch für Kabel Eins lief es schon mal besser.sahen 0,63 Millionen Zuschauer, darunter eine Viertelmillion aus der für die Werbewirtschaft wichtigen Gruppe. Die Marktanteile bewegten sich mit 2,2 Prozent bei allen und 3,5 Prozent in der Zielgruppe deutlich unterhalb des Senderschnitts.