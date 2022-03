«First Dates Hotel» läuft gut, «Prince Charming» weiter schwach

Quotennews

Trotz der Nachrichten-Konkurrenz blieben die Reichweiten von «First Dates Hotel» konstant, einzig die Marktanteile gaben etwas nach. «Prince Charming» performte wie in der Woche zuvor.

Etwas wechselhaft fielen die Einschaltquoten der VOX-Sendungin den vergangenen beiden Wochen aus, denn von tollen 9,2 Prozent in der Zielgruppe fiel die Kuppelshow zuletzt auf weiterhin ordentliche 7,9 Prozent zurück. Das Positive für den Kölner Sender, insgesamt stieg die Reichweite von 1,06 auf 1,12 Millionen, sodass der Marktanteil bei knapp unter vier Prozent recht konstant blieb. An diesem Montag generierte Roland Trettl und sein Team eine Reichweite von 1,14 Millionen. Daraus ergab sich ein Marktanteil beim Gesamtpublikum von 3,9 Prozent, demselben Wert wie in der Vorwoche.Da die Informationsprogramme der Konkurrenz am Montagabend bei den 14- bis 49-Jährigen sehr gefragt waren, entsprachen die 0,54 Millionen Umworbenen diesmal nur 7,3 Prozent. Vor sieben Tagen wurden 0,53 Millionen ausgewiesen. Im Anschluss ging die vierte-Ausgabe auf Sendung. Die dritte Staffel der Gay-Dating-Show tut sich seit Beginn der Ausstrahlung schwer und war auch an diesem Montag wahrlich nicht erfolgreich. Immerhin: In absoluten Zahlen konnte der Negativtrend gestoppt werden, dennoch fielen der Marktanteil in der Zielgruppe etwas schwächer aus.Diesmal blieben 0,37 Millionen dran und somit 10.000 mehr als vergangene Woche. Die Sehbeteiligung lag erneut bei 2,2 Prozent. In der Zielgruppe hielt sich die Reichweite bei 0,13 Millionen 14- bis 49-Jährigen konstant, der Marktanteil gab leicht nach und landete bei 3,2 Prozent.