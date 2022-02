«LOL: Last One Laughing» kehrt Mitte April zurück

TV-News

Den Starttermin der dritten Staffel hat Amazon Prime Video und Michael „Bully“ Herbig dem österreichischen Kurier bestätigt.

Dassplanmäßig im Frühjahr bei Amazon Prime Video ausgespielt wird, hatten die Verantwortlichen trotz des überraschenden Todes von Comedian und Teilnehmer Mirco Nontschew bestätigt, nun nannte der Streamingdienst gegenüber der österreichischen Zeitung ‚Kurier‘ auch einen Startdatum. Demnach wird die mit Anke Engelke, Carolin Kebekus, Michelle Hunziker, Christoph Maria Herbst, Palina Rojinski, Hazel Brugger, Abdelkarim, Axel Stein und Olaf Schubert sowie Mirco Nontschew besetzte Runde ab dem 14. April veröffentlicht.Als Showmaster begleitet auch die dritte Runde Michael „Bully“ Herbig das Format. Der Komiker gab dem ‚Kurier‘ zudem ein Interview, in dem er bestätigte, dass man die Staffel dem verstorbenen Nontschew widmen werde. Den Comedian aus der Sendung herauszuschneiden sei nie ein Thema gewesen. „Wir waren uns schnell einig: Das Schlimmste, was wir jetzt tun könnten, ist, den Mirco rauszuschneiden. Das wäre ganz furchtbar für uns und für Mirco selbst. Ich glaube, er hätte das auf keinen Fall gewollt“, so Herbig.Für Herbig sei der Tod seines Kollegen, den er erst durch «LOL» besser kennen gelernt habe, ein „unfassbar riesiger Schock“ gewesen. „Er war einfach so ein lieber Kerl und so ein talentierter Entertainer. Er war ein richtiges Geschenk!“, stellte Herbig klar und betonte, dass inzwischen zwar einige Wochen vergangen seien, es aber immer noch sehr emotional sei, wenn darüber gesprochen werde. Dementsprechend emotional aufgeladen dürfte auch die dritte Staffel für die Zuschauer werden, wenn einerseits Nontschew sicherlich erneut für so manchen Lacher sorgen wird, anderseits die traurige Gewissheit steht, dass dies die letzten Witze des Comedians gewesen sind. Eine vierte Staffel der Amazon-Reihe ist unterdessen bereits ausgemachte Sache.