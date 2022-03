AppleTV+: Michael Douglas wird Benjamin Franklin

US-Fernsehen

Der amerikanische Schauspieler wird in einer neuen Serie im Mittelpunkt stehen.

Für den amerikanischen Streamingdienst AppleTV+ wird Michael Douglas in die Rolle des amerikanischen Gründervaters Benjamin Franklin schlüpfen. Die Serie basiert auf dem Buch "A Great Improvisation: Franklin, France, and the Birth of America" von Pulitzer-Preisträgerin Stacy Schiff. Kirk Ellis, der Autor der HBO-Serie «John Adams», wird die Serie für Apple schreiben und als ausführender Produzent fungieren.Die Serie wird die Geschichte eines der größten Wagnisse in Franklins Karriere erzählen. Im Alter von 70 Jahren, ohne jegliche diplomatische Ausbildung, überzeugte Franklin Frankreich – eine absolute Monarchie – davon, Amerikas demokratisches Experiment zu unterstützen. Dank seines Ruhmes, seines Charismas und seines Einfallsreichtums überlistete Franklin britische Spione, französische Informanten und feindliche Kollegen, während er die französisch-amerikanische Allianz von 1778 und den endgültigen Frieden mit England von l783 ausarbeitete. Die achtjährige französische Mission gilt als Franklins wichtigster Dienst für sein Land, ohne den Amerika die Revolution nicht gewonnen hätte.Der mit dem Emmy ausgezeichnete Regisseur Tim Van Patten wird Regie führen und die Produktion übernehmen. Douglas wird nicht nur die Hauptrolle spielen, sondern auch die Produktion übernehmen. Richard Plepler wird als ausführender Produzent über EDEN Productions tätig sein, das derzeit einen Gesamtvertrag mit Apple hat. Apple Studios und ITV Studios werden die Serie gemeinsam produzieren.