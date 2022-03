Buchclub

Bei "Die Jagd" von Sasha Filipenko handelt es sich um einen klassischen Thriller, der spannende Unterhaltung liefert und brandaktuelle Probleme thematisiert.

Wladimir Slawin ist ein staatsnaher Oligarch, der das Leben bislang in vollen Zügen genossen hat. Seine Kinder waren in teuren Privatschulen, jeden Abend werden ihm die feinsten Speisen vorgesetzt und die schicke Villa am Mittelmeer ist Schauplatz vieler wunderbarer Urlaube. Öffentlich stellt sich Slawin ganz in den Dienst seines Vaterlandes Russland und predigt gläubige Askese.Doch der Journalist Anton Quint ist den Lügen und Machenschaften Slawins auf der Spur. Doch das können Slawin und sein Umfeld selbstverständlich nicht zulassen. So lässt Slawin zwei Männer los, die Quint zunächst einschüchtern und verängstigen sollen. Doch so schnell gibt der Investigativ-Journalist Quint nicht auf und so werden die von Slawins Handlangern ergriffenen Maßnahmen immer brutaler und erbarmungsloser.Der Thriller "Die Jagd" legt ein rasantes Tempo an den Tag und hält den Spannungsboden über weite Strecken aufrecht. Allerdings muten die Beschimpfungen Quints, der sich an zahlreichen Stellen heftig über seine Heimat Russland auslässt, an manchen Stellen beinahe klischeehaft an. Verkommenheiten, wie der Auto Filipenko sie hier beschreibt, können auch abseits Russlands stattfinden. Dennoch legt das Buch in eine Wunde, die schon viel zu lange vor sich hin gegärt hat.Inhaltlich ist Sasha Filipenko ein fesselnder und hoch spannender Roman gelungen, der einen das Buch kaum aus der Hand legen lässt. An manchen Stellen der Geschichte mutet die Handlung jedoch beinahe unnötig brutal an und auch das Ende des Buches wird nicht jedem Leser gefallen. Dennoch ist "Die Jagd" ein sehr lesenswerter Thriller, der einen das Fürchten lehrt. Die Handlung des Buches wurde clever konstruiert und lässt einen atemlos mitfiebern.Politische und moralische Kritik gehen in diesem Buch von Sasha Filipenko Hand in Hand mit spannender Unterhaltung. Für Fans von politischen Thrillern ist dieses Buch genau das richtige.