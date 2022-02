Podstars

Ein deutscher True-Crime-Podcast mit Linn und Leo.

Mit einem Glas Wein zur Hand sprechen die beiden Hosts Linn und Leo in ihrem Podcast "Mord auf Ex" über die bekanntesten Krimifälle der Welt. Seit November 2019 sind sie wöchentlich aktiv dabei, die Welt des Podcasts mit ihren Stimmen zu bereichern. Das Thema True Crime hat in den letzten Jahren an immenser Beliebtheit gewonnen. Die Faszination mit morbiden Themen zieht eine ganze Schar an Begeisterten mit sich. Auch in Deutschland wird das Thema in der medialen Welt oft besprochen. Sei es auf YouTube-Kanälen oder eben Podcasts, weltweit rätseln Fans um Serienmorde und längst vergessene Vermisstenfälle.In „Mord auf Ex“ geht es genau darum! Wer jetzt einsteigt, hat bereits über einhundert Folgen zum Nachhören. Die beiden Hosts diskutieren dabei auch gerne einmal über etwas unkonventionelle Themen, aber immer mit viel Charme und Köpfchen. Sie geben den Fällen ihren ganz eigenen Twist, den alt-eingesessene True Crime Fans vielleicht so noch nie gehört haben. Die Folgen sind dabei stets gut recherchiert und geben einen Überblick über die verschiedensten Fälle aus der Vergangenheit und Gegenwart. Dabei reden Linn und Leo stundenlang über Fälle wie Ted Bundy, Black Dahlia oder den Zodiac-Killer. Die Qualität und das Auftreten der beiden ist dabei besonders hervorzuheben. Ihre Stimmen sind klar verständlich und die teils komplizierten Fälle sind einfach aufgeschlüsselt. Aber auch subjektive Einwürfe und Observationen fehlen natürlich nicht. Dies gibt dem Podcast-Duo eine ganz persönliche Note, was das Hörerlebnis einzigartig macht. Da sich True Crime oftmals nur auf den englischsprachigen Raum beschränkt, ist eine Repräsentation in Deutschland wichtig. Linn und Leo wollen mit Mord auf Ex das Thema True Crime auch der deutschen Hörerschaft näherbringen. Man bemerkt sofort, dass die beiden eine Passion für die einzelnen Fälle habe und diese entsprechend wiedergeben.Mitte 2022 planen die beiden, ihren Podcast auf Deutschlandtour zu schicken! Erlebe die Unterhaltungen von Linn und Leo live auf der Bühne. Mehr Infos lassen sich auf der Internetseite des Podcasts oder auf Instagram unter mordaufexpodcast finden. Für deutsche True-Crime-Fans ist „Mord auf Ex“ ein hervorragender Podcast, um sich mit bekannten und neuen Fällen vertraut zu machen. Zu hören gibt es „Mord auf Ex“ auf Spotify.