Primetime-Check

Wie erfolgreich war «Germany’s Next Topmodel» bei ProSieben? Punktete die neue Folge von «Achtung Abzocke» bei Kabel Eins?

Das ZDF strahlte am Donnerstagabendundaus und sicherte sich damit 6,62 und 4,73 Millionen Fernsehzuschauer, die für 21,9 und 18,9 Prozent Marktanteil sorgten. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 10,2 sowie 9,2 Prozent Marktanteil erzielt.feierte bei Das Erste Premiere, 4,76 Millionen Zuschauer sowie 15,8 Prozent wollten den neuen Stoff sehen. Der Marktanteil beim jungen Publikum lag bei enttäuschenden 5,8 Prozent.undregistrierten 2,37 und 1,89 Millionen Zuschauer, die Formate erlangten 9,1 und 8,7 Prozent Marktanteil. Bei den jungen Leuten standen 3,9 respektive 6,3 Prozent auf dem Papier.verzeichnete 2,44 Millionen Fernsehzuschauer, mit 1,61 Millionen Umworbenen und 23,9 Prozent Marktanteil dominierte man die Primetime. Laut ProSieben war es sogar die beste klassische Folge seit 13 Jahren. Die zwei Halbzeiten der UEFA Europa League erreichten bei RTL 2,50 und 2,96 Millionen, die Marktanteile bei den jungen Menschen beliefen sich auf jedoch nur auf 10,1 sowie 10,9 Prozent. Weiterhin schwach performenundbei Sat.1 , die nur 0,96 und 0,79 Millionen Menschen anlockten. In der Zielgruppe standen enttäuschende 5,5 sowie 5,2 Prozent auf der Uhr.wollten 0,72 Millionen Zuschauer bei RTLZWEI sehen, in der Zielgruppe verbuchte man 4,7 Prozent. Eine neue Ausgabe vonspülte 0,91 Millionen Zuschauer zu Kabel Eins, der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei leicht überdurchschnittlichen 5,4 Prozent. Bei VOX gab eszu sehen, der Spielfilm sicherte sich 1,45 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe verbuchte man nur 6,4 Prozent Marktanteil.