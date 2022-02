2,96 Millionen sahen RB Leipzig

Quotennews

Das Team von Domenico Tedesco war stark gegen San Sebastian, aber nicht in der Primetime.

Der junge Verein RB Leipzig, gesponsert von Red Bull, startete in der Champions League, konnte sich aber in der Gruppe A gegen Manchester City und Paris Saint-Germain nicht durchsetzen. Das Team von Neu-Trainer Domenico Tedesco landete auf dem dritten Platz und muss nun in der UEFA Europa League bei den Finalrunden-Playoffs antreten.Am Donnerstag übertrug RTL das erste Mal das Spiel des Vereins, die erste Halbzeit zwischen den Leipzigern und Real Sociedad San Sebastian wollten 2,50 Millionen Fernsehzuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei mittelmäßigen 8,4 Prozent. Bei den jungen Zuschauern wurden 0,75 Millionen Zuschauer ermittelt, sodass ein Marktanteil von 10,1 Prozent ermittelt wurde.Die zweiten 45 Minuten, die mit 2:2 endeten, kamen auf 2,96 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent. Beim jungen Publikum waren 0,65 Millionen Zuschauer dabei, sodass 10,9 Prozent Marktanteil registriert wurden. Im Anschluss erreichten die Highlights der anderen Partien (unter anderem Dortmund gegen Glasgow, 2:4) noch 2,48 Millionen Zuschauer und 13,0 Prozent. Der Marktanteil bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Zuschauern lag bei 9,0 Prozent sowie 0,46 Millionen.