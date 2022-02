Digital Natives: Arne-Carlos Böttcher

Interview

Der Schauspieler ist in der Mini-Serie «Leon» zu sehen. Böttcher stellte sich dem Quotenmeter-Fragebogen.

Ich liebe einfach die Herausforderung und lerne gerne ständig dazu. Zudem konnte ich mich damals nie für einen Beruf entscheiden. Im Schauspiel kann ich nun immer wieder in unterschiedliche Rollen schlüpfen, so ist es immer abwechslungsreich.Ich bin leider Smartphone-süchtig. (lacht) Da dürfen natürlich ebenso die Kopfhörer nicht fehlen. Und meine Sportschuhe müssen auch immer dabei sein!Ich bin ein großer Fan des Instagram-Accounts der «Tagesschau».Ich habe viele Vorbilder, wie Jannis Niewöhner, Jannik Schümann oder Louis Hofmann. Mit denen würde ich wirklich gern mal arbeiten. Besonders würde ich mich aber freuen mal mit Kostja Ulmann zu drehen, da uns eine schöne Freundschaft verbindet.Meine Oma hat mir damals immer gesagt, dass man immer dankbar für die Dinge sein sollte, die man hat, um glücklich zu sein. Dadurch habe ich gelernt, nicht alles als selbstverständlich anzusehen und Dinge mehr zu schätzen.Dafür lege ich gerne mal mein Smartphone zur Seite, koche mir etwas Leckeres und schaue eine spannende Serie oder höre einen Podcast.Ich liebe es, Sport zu machen und mich gesund zu ernähren. Ich probiere super gerne neue Sportarten aus, wie Reiten, Kickboxen, Snowboarden oder Kitesurfen, wie für die Serie «Leon – Glaub nicht alles, was du siehst», aber am liebsten gehe ich ins Fitness-Studio. Am Wochenende laufe ich um die Alster, wenn das Wetter mitspielt.Instagram frisst schon einen großen Teil meiner Freizeit, aber meine größte Schwäche ist TikTok.Ich bin nicht so der Zocker. Ich verliere mich eher in einer guten Serie. Das einzige Spiel, welches ich auf meinem Smartphone habe, ist Call of Duty-Mobile.Um Spotify, Netflix Amazon Prime und RTL+ komme ich nicht herum.