Quotencheck

Im Vorjahr konnte «Das große Promibacken» neue Bestwerte aufstellen, wie lief es für die sechs neuen Folgen?

Statt am Sonntagvorabend backen bei Sat.1 die prominenten Kandidaten in der Primetime am Mittwochabend. Seit 2017 ist diese Ausstrahlungsweise bereits Usus beim Unterföhringer Bällchensender – so auch in diesem Jahr. Die sechste Staffel war mit Evelyn Burdecki, Sven Ottke, Hardy Krüger jr., Jenny Elvers, Natalia Avelon, Detlef Soost, Faisal Kawusi und Sarah Harrison, der Siegerin der neuen Runde besetzt. Los ging es am 12. Januar vor 2,02 Millionen Zuschauern ab drei Jahren. Mit 7,6 Prozent Marktanteil sichert man sich die Marktführerschaft im Privatfernsehen und auch die 11,0 Prozent in der Zielgruppe lagen Kopf an Kopf mit der Konkurrenz von RTL . Bei den 14- bis 49-Jährigen verfolgten den Auftakt 0,75 Millionen.Eine Woche später ging das Interesse leicht zurück, die Reichweite fiel auf 1,93 Millionen, der Marktanteil sank um einen halben Prozentpunkt. In der werberelevanten Zuschauergruppe blieb die Backsendung konstant und landete mit 0,74 Millionen Sehern bei 11,2 Prozent. Hier unterlag man nur «TV Total» und dem DFB-Pokal im Ersten. Am 26. Januar stieg RTL mit «Der Bachelor» in den Quotenkampf, weswegen «Das große Promibacken» einen Dämpfer hinnehmen musste. Zwar hielt man sich auf dem Gesamtmarkt mit 1,93 Millionen und 7,1 Prozent konstant, doch in der Zielgruppe standen nur noch 0,63 Millionen Jüngere und ein Marktanteil von 9,5 Prozent zu Buche. Es sollte der schwächste Auftritt in diesem Jahr werden.Eine Woche später erreichte Sat.1 wieder den zweistelligen Bereich, an ProSieben und RTL war dennoch kein Vorbeikommen. 1,85 Millionen Zuschauer generierten eine Sehbeteiligung von 6,8 Prozent insgesamt, in der Zielgruppe holte man 0,67 Millionen ab und erreichte einen Marktanteil von 10,3 Prozent. Am 9. Februar fand «Das große Promibacken» zurück zu alter Stärke, musste sich aber weiterhin mit Platz drei bei den Privaten begnügen. Das Halbfinale verbuchte ein 2,09-millionenköpfiges Publikum und 7,9 Prozent bei allen Sehern. Bei den Umworbenen verbesserte sich die Reichweite auf 0,78 Millionen, die Einschaltquote stieg auf grandiose 11,6 Prozent.Das Finale am 16. Februar stellte mit 12,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe dann sogar einen neuen Allzeit-Rekord auf. Nie war eine Folge «Das große Promibacken» beim jungen Publikum gefragter. In absoluten Zahlen bedeutete dies eine Zuschauerzahl von 0,90 Millionen, die Millionenmarke blieb der Sat.1-Sendung somit in diesem Jahr erneut verwehrt. Insgesamt durfte sich der Unterföhringer Sender aber über 2,43 Millionen Zuschauer freuen. Nur im März 2020 verfolgten die Sendung mehr Menschen. Der Marktanteil von 8,9 Prozent war der höchste der Sendungsgeschichte an jenem Februartag.Somit darf sich Sat.1 über eine durchschnittliche Reichweite von 2,04 Millionen Zuschauern ab drei Jahren freuen, womit der Sender im Schnitt sehr gute 7,6 Prozent des Gesamtmarktes belegte. Im Vorjahr wurden Werte von 2,09 Millionen und ein Marktanteil von 7,3 Prozent ausgewiesen. Auhc in der Zielgruppe bestätigte «Das große Promibacken» die guten Ergebnisse des Vorjahres. Von 0,88 Millionen 14- bis 49-Jährigen blieben noch 0,75 Millionen übrig. Die Einschaltquote verlor nur 0,1 Punkte und landete bei 11,1 Prozent.Grund zur Freude hat im Übrigen auch sixx , der Frauensender wiederholte die Ausgaben jeweils am darauffolgenden Sonntag und verbuchte damit ordentliche Werte. Mit durchschnittlich 0,16 Millionen Sehern reichte es auf dem Gesamtmarkt zwar nur zu mäßigen 0,6 Prozent. In der Zielgruppe markierte man aber ordentliche 1,5 Prozent Marktanteil. Aus der Zielgruppe schauten sich die Zweitverwertungen 0,10 Millionen Zuschauer an. Somit überrascht es nicht, dass Sat.1 mit «The sweet Taste» eine weitere Kochshow plant, die sich um Süßspeisen dreht.