BBC verlängert «Masterchef» bis 2028

England

Die Produktion wird erstmals seit 2001 außerhalb Londons stattfinden. Der Tross schlägt in Birmingham auf.

Die Kochserie, die von Banijay-U.K.-Tochter Shine TV produziert wird, wurde um sechs weitere Staffeln verlängert und zieht ab 2024 von London nach Birmingham. Die Verlegung ist Teil der BBC-Strategie „Across the U.K.“, die erstmals im März 2021 angekündigt wurde und 978 Millionen US-Dollar für den Ausbau wichtiger Dienstleistungen außerhalb von London und darüber hinaus in Großbritannien bereitstellte. Die beliebte kulinarische Show wurde von 1990 bis 2001 in Kent gedreht, wird aber seit 2014 in den 3 Mills Studios im Osten Londons gedreht.Neben «MasterChef» hat die BBC auchundbis 2028 verlängert. Diese Shows werden ab 2024 ebenfalls nach Birmingham verlegt, wo sie im neuen Digbeth Loc Studio-Komplex gedreht werden, der von «Peaky Blinders»-Schöpfer Steven Knight errichtet wurde. In der Zwischenzeit hat das kürzlich angekündigtefür BBC Three einen Fünf-Jahres-Vertrag ab 2022 erhalten und wird in zwei Jahren zusammen mit einem den beliebten Weihnachtsspecials der Marke in den Norden Englands ziehen. «MasterChef» wird in Großbritannien von Küchenchef John Torode und dem Sender Gregg Wallace moderiert. Die Show geht dieses Jahr in ihre 18. Staffel.„Wir sagten, wir würden Arbeitsplätze und Investitionen schaffen und im Rahmen unserer ‚Across the U.K.‘-Pläne Entscheidungsprozesse und Produktionen in die West Midlands bringen. Der Umzug einer unserer größten Programmmarken zeigt, dass wir dies Wirklichkeit werden lassen. Das sind großartige Neuigkeiten für Birmingham und die BBC“, sagte BBC-Generaldirektor Tim Davie. Kate Phillips, Direktorin von BBC Entertainment, fügte hinzu: „«MasterChef» ist eine der größten Unterhaltungsshows der BBC, und die Ankündigung zeigt unser Engagement für die Marke und die Stadt Birmingham. Es ist ein aufregendes neues Kapitel und der Umzug in eine der jüngsten und vielfältigsten Städte Großbritanniens wird viele Möglichkeiten in der Region bieten, um einen bereits florierenden Produktionssektor zu unterstützen.“