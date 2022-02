«Euer Ehren» findet auch den Weg ins lineare Fernsehen

TV-News

Kürzlich hatte die ARD Degeto den Start der Thriller-Serie für Anfang April in der ARD Mediathek angekündigt. Wenig später sollen die sechs Episoden auch ins Hauptprogramm Das Erste gelangen.

Im vergangenen Frühjahr fanden die Dreharbeiten fürstatt, die deutsche Adaption der israelischen Erfolgsserie «Kvodo», auf der auch die Showtime-Version «Your Honor» mit Bryan Cranston beruht. Vor knapp zwei Wochen kündigte die ARD bereits den Start in der Mediathek für den kommenden April an, nun folgte auch die Bestätigung, dass die sechsteilige Thriller-Serie über einen angesehenen Richter, der der aus Liebe zu seinem Sohn und aus Sorge um dessen Leben gegen sämtliche moralischen Grundsätze verstößt und mit Recht und Gesetz bricht, auch im linearen Programm von Das Erste zu sehen sein wird.Während die gesamte Staffel bereits ab dem 2. April online verfügbar ist, zeigt die blaue Eins die Episoden an zwei Sendeterminen. So gibt es die ersten vier Folgen am Samstag, 9. April, ab 20:15 Uhr zu sehen, während die beiden übrigen Ausgaben einen Tag später ab 21:45 Uhr gezeigt werden. Grimme-Preisträger Sebastian Koch schlüpft dabei in die Hauptrolle des Richters Michael Jacobi. In weiteren Rollen sind unter anderem Ursula Strauss, Sascha Geršak, Paula Beer, Rainer Bock und Taddeo Kufus sowie Tobias Moretti zu sehen. Die Regie übernahm David Nawrath. «Euer Ehren» ist eine Produktion der SquareOne Productions in Koproduktion mit Mona Film. Produzent ist Al Munteanu von SquareOne Productions. Koproduzenten sind Thomas Hroch und Gerald Podgornig von MonaFilm.Im Mittelpunkt der Serie steht Richter Michael Jacobi (Koch), der in Innsbruck eine Institution ist. Unbestechlich und resolut kämpft er seit Jahren gegen das organisierte Verbrechen am Brenner. Mit der Verhaftung des Chefs eines serbischen Clans, gelingt ihm ein empfindlicher Schlag gegen das organisierte Verbrechen. Doch plötzlich gerät Jacobis Welt aus den Fugen. Sein Sohn Julian (Kufus) verursacht einen Unfall, bei dem ausgerechnet der Sohn des inhaftierten Clanchefs schwer verletzt wird. Julian gerät in Panik und begeht Fahrerflucht. Michael Jacobi will seinen Sohn mit allen Mitteln vor dem Gefängnis und der Rache des skrupellosen Drogenkartells schützen, das von der Tochter des Clanchefs (Beer) übernommen wurde. Doch er löst eine Eskalation zwischen den Rivalen aus und bringt einen weiteren Gegenspieler, den mächtigen Fabrikanten Uli Lindner (Moretti), gegen sich auf. Der Richter muss alles, woran er je geglaubt hat, über Bord werfen und tritt ungewollt eine Lawine aus Lügen, Manipulation und Gewalt los. Jacobi und seine Familie werden immer tiefer in den Abgrund gezogen.