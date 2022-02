«First Dates Hotel» wird ausgebremst

Quotennews

Besser lief es für VOX am Montag außerhalb der Primetime. «Shopping Queen» feierte am Nachmittag zweistellige Werte.

Nach einem verhältnismäßig verhaltenen Staffelstart sorgtein der vergangenen Woche für Jubel bei den VOX-Verantwortlichen am Dienstagmorgen. Zwar verlor man ein paar Zuschauer, die Einschaltquote in der Zielgruppe legte aber um einen knappen Prozentpunkt auf starke 9,2 Prozent zu. Mit 1,06 Millionen und 3,8 Prozent beim Gesamtpublikum konnte man ebenfalls zufrieden sein. In Woche drei wollten sich 1,12 Millionen Zuschauer das Kuppelformat mit Roland Trettl nicht entgehen lassen. Daraus generierte der Sender mit der roten Kugel 3,9 Prozent Marktanteil, ein leichtes Plus von 0,1 Punkten.In der Zielgruppe konnte man das hohe Niveau der Vorwoche dagegen nicht halten. 0,53 Millionen 14- bis 49-Jährige schalteten ein, der Marktanteil belief sich diesmal auf weiterhin ordentliche 7,9 Prozent. Am Vorabend konnteundnoch mehr überzeugen. Das Mutterformat der Primetime-Sendung sorgte für eine Reichweite von 0,95 Millionen Zuschauer und Marktanteile von soliden 4,6 sowie starken 8,9 Prozent. Die Kochshow belegte ab 19:00 Uhr mit 1,50 Millionen Sehern 5,8 Prozent des Gesamtmarktes beziehungsweise 8,5 Prozent in der Zielgruppe.Am Nachmittag meldete sich unterdessenmit neuen Folgen zurück. Die Sendung mit Guido Maria Kretschmer feierte kürzlich mit einer Sonderwoche ihr zehnjähriges Jubiläum. Ebenfalls besonders ist das Motto in dieser Woche, denn es soll an den verstorbenen Modedesigner Karl Lagerfeld gedacht werden. Das Motto in Stuttgart lautet deshalb: „Hommage an Karl! Kreiere einen Look mit einem typischen Lagerfeld-It-Piece!“. Und auch diesmal hat «Shopping Queen» etwas zu feiern, denn es war das einzige Format zwischen 11:00 Uhr und 2:00 Uhr nachts, das in der Zielgruppe einen zweistelligen Marktanteil einfuhr. Wie Ilona die Vorgabe erfüllte, sahen ab 15:00 Uhr 0,56 Millionen Zuschauer, darunter 0,19 Millionen umworbene. Die Marktanteile beliefen sich auf annehmbare 4,9 Prozent bei allen und spitzenmäßige 10,0 Prozent bei den werberelevanten Zuschauern.