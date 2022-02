«Geolino TV»: Super RTL holt G+J-Magazin ins Fernsehen

TV-News

Die Zusammenarbeit zwischen Super RTL und dem Magazin von Gruner + Jahr wird am 19. März Premiere feiern.

RTL Deutschland möchte den Fernsehsender RTL und den Verlag Gruner + Jahr enger miteinander verzahnen und hat nun ein neues Projekt angekündigt. Nach «stern TV», das derzeit noch prominenter im Programm platziert wird, und «Gala TV», das im zweiten Quartal starten soll (Quotenmeter berichtete), hat man nun das „Edutainment-Magazin“bestätigt. Die TV-Version des Kinderablegers des Magazins „Geo“ soll ab dem 19. März immer samstags und sonntags um 8:00 Uhr bei Super RTL zu sehen sein. Das Wissensmagazin ist die erste Zusammenarbeit im Bereich der Kinderunterhaltung unter dem Dach von RTL Deutschland, ließ der Sender wissen.Maria Meinert («Woozle Goozle») und Moritz Bäckerling («Immenhof – Das Abenteuer eines Sommers») präsentieren das Format und sollen den Zuschauern „auf spielerische Weise“ Themen aus den Bereichen Umwelt und Nachhaltigkeit, Natur und Tiere oder Wissenschaft und Technik vermitteln. Neben Reportagen sollen auch „spannende Tricks mit Wow-Effekt“ Teil des Programms sein, die das junge Publikum zu Hause nachmachen können. Außerdem können Kinder in Rubriken wie "Meine Welt" ihre Hobbys und besonderen Interessen vorstellen und so Einblicke in ihren Alltag geben.„Wir setzen mit Eigenproduktionen wie «WOW Die Entdeckerzone» oder «Woozle Goozle» seit Jahren auf Wissensvermittlung ohne erhobenen Zeigefinger. Der Spaß am Lernen und das spielerische Entdecken steht auch bei «Geolino TV» im Mittelpunkt. Toll, dass wir die Gelegenheit haben, diese bekannte Printmarke von Gruner + Jahr jetzt ins Fernsehen bringen zu können“, freut sich Super-RTL-Geschäftsführer Thorsten Braun.Bernd Hellermann, Publisher und Editorial Director „Geolino“, fügt an: „Seit mehr als 25 Jahren begleitet ‚Geolino‘ Kinder auf ihrer Entdeckungsreise unserer vielfältigen, spannenden Welt. Ob Magazine, Podcast oder bei Live-Veranstaltungen: Kinder und ihre Eltern schätzen unser Konzept, altersgerecht Wissen und Werte auf unterhaltsame Weise und immer wieder neu zu vermitteln. Diese Stärke teilen wir mit Super RTL und sind uns sicher, unser gemeinsames TV-Projekt hat das Potenzial, sich erfolgreich im Programm zu etablieren. Wir freuen uns auf den Start!"