«Die Geissens» hui, «Mama» pfui

«Nachricht von Mama» verliert nochmal rund 100.000 Zuschauer und rutscht dadurch immer weiter in den roten Quoten-Bereich.

Angefangen hatte die Staffelmit Reichweiten teilweise deutlich unterhalb der Millionenmarke. Das sorgte zwar noch immer für überdurchschnittliche Zielgruppenquoten für RTLZWEI , doch im vergangenen Jahr war man in absoluten Zahlen um 20:15 Uhr nie unter die Millionen-Marke gerutscht. Vor zwei Wochen durchbrach Robert, Karmen und Co. erstmals in diesem Jahr diese Schallmauer, weshalb sich auch die Marktanteile bei den 14- bis 49-Jährige auf bis zu 8,7 Prozent verbesserten. In dieser Woche schalteten die Doppelfolge wieder „nur“ 0,89 und 0,95 Millionen Zuschauer ein, darunter befanden sich auch 0,41 und 0,45 Millionen umworbene Seher.Beim Gesamtpublikum belegte der Grünwalder Reality-Sender damit überdurchschnittliche 3,0 und 3,4 Prozent des Gesamtmarktes. Auch in der Zielgruppe waren «Die Geissens» erneut erfolgreich. Die erste Folge verbuchte einen Marktanteil von 5,8 Prozent, Ausgabe zwei des Abends sorgte für 6,9 Prozent. Damit lag man auf dem Niveau der Anfangswochen.Gegen die Konkurrenz tat sich Sat.1 miterneut sehr schwer. Auch hier wurde eine Doppelfolge gesendet. Insgesamt schalteten diesmal 0,64 und 0,62 Millionen Zuschauer, ein Minus von rund 100.000 Zuschauern gegenüber der Vorwoche. Auch die Marktanteile nahmen nochmals ab. Von 2,5 beziehungsweise 2,6 Prozent ging es runter auf jeweils 2,2 Prozent. In der Zielgruppe verzeichnete die beiden Episoden jeweils 0,19 Millionen Werberelevante, die Quoten beliefen sich auf 2,7 und 2,9 Prozent. Eine Woche zuvor lag die Sehbeteiligung bei den Jüngeren bei 3,8 und 4,1 Prozent. Wenn es bei Sat.1 nicht ohnehin schon Überlegungen über eine Verschiebung der Sendung aus der Primetime gab, sollten sich die Verantwortlichen spätestens jetzt darüber Gedanken machen. «Nachricht von Mama» ist ein Flop.