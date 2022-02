«Blind ermittelt»: Das Erste zeigt zwei neue «Wien-Krimis» im April

TV-News

Die beiden neuen Filme tragen die Titel „Tod im Prater“ und „Die nackte Kaiserin“. Zu sehen sind darin einmal mehr Philipp Hochmair als der blinde Ex-Chefinspektor Alexander Haller sowie dessen rechte Hand Nikolai Falk alias Andreas Guenther.

Das Erste hat Ausstrahlungstermine für die beiden neuen-Filme der Reihe «Der Wien-Krimi» gefunden, deren Dreharbeiten zwischen September und November des vergangenen Jahres stattfanden. „Tod im Prater“, der bei Drehbeginn noch den Arbeitstitel „Geisterbahn“ trug, wird am 21. April ausgestrahlt, „Die nackte Kaiserin“ folgt eine Woche später am Donnerstag ebenfalls um 20:15 Uhr. Dann wird wieder das unkonventionelle Wiener Ermittlerduo bestehend aus dem blinden Ex-Chefinspektor Alexander Haller (Philipp Hochmair) und seiner rechten Hand Nikolai Falk (Andreas Guenther) zu sehen sein.In weiteren Rollen spielen unter anderem Jaschka Lämmert, Michael Edlinger, Jerry Kwarteng, Karin Hanczewski, Isabel Karajan, Julia Hartmann, Anna Böttcher und David Rott. Die Regie führte Katharina Mückstein. Die Drehbücher stammen von Bastian Zach und Matthias Bauer („Tod im Prater“) und Nils Morten Osburg („Die nackte Kaiserin“). Die Wiener Filmreihe ist eine Koproduktion der Mona Film und Tivoli Film. Als Produzenten agierten Thomas Hroch und Gerald Podgornig.In „Tod im Prater“ führt ein fast perfekter Mord die beiden Ermittler Haller und Falk in die Welt der Schausteller am Prater und in „Die nackte Kaiserin“ thematisiert einen geheimnisvollen Fluch einer nie veröffentlichten Fotografie der legendären Kaiserin Sisi. Zuletzt kratzte «Der Wien-Krimi: Blind ermittelt», an der Sechs-Millionen-Marke. Die Filme „Tod im Fiaker“ und „Lebendig“ erreichten im April 2021 5,96 und 5,83 Millionen Zuschauer. Die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 18,4 und 18,0 Prozent. Bei den jüngeren Sehern waren ebenfalls starke 9,0 und 8,6 Prozent Sehbeteiligung drin.