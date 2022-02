Amazon setzt «Harlem» fort

US-Fernsehen

Die Comedy-Serie mit Meagan Good geht in eine zweite Staffel.

Die Video-Sparte von Amazon hatfür eine zweite Staffel verlängert. Tracy Oliver, Co-Autorin von «Girls Trip» ► , fungiert als Schöpferin, Autorin und ausführende Produzentin. Amazon Studios und Universal Television produzieren in Zusammenarbeit mit Paper Kite Productions."Als ich in eine Bar in Harlem ging und hörte, wie die Leute aufgeregt über die Show diskutierten, wusste ich, dass wir einen Hit hatten", sagte Oliver. "«Harlem» hat so viele Menschen angesprochen und ich bin Amazon sehr dankbar, dass sie der Serie eine zweite Staffel geben. Vor allem freue ich mich darauf, mit der wunderbaren Besetzung wieder zusammenzukommen."Die Comedy-Serie folgt vier besten Freunden, die in Harlem, New York, leben. Camille (Meagan Good) ist eine beliebte, junge Anthropologie-Professorin an der Columbia University, die mit ihrem Liebesleben zu kämpfen hat; Tye (Jerrie Johnson) ist ein erfolgreicher, queerer Dating-App-Entwickler, der Romanzen lieber auf Distanz hält; Quinn (Grace Byers) ist eine hoffnungslose Romantikerin und treuherzige Modedesignerin, die versucht, etwas zurückzugeben, während sie ein angeschlagenes Unternehmen führt; und Angie (Shoniqua Shandai) ist eine selbstbewusste Sängerin und Schauspielerin, die mietfrei bei Quinn wohnt. Sie gehen gemeinsam durch ihre 20er Jahre, während sie die nächste Phase ihrer Karrieren, Beziehungen und Großstadtträume einleiten. Tyler Lepley spielt außerdem Camilles Liebespartner Ian.