Am Nachmittag: RTL berichtet über Orkan in «RTL Aktuell Spezial»

TV-News

Anlässlich der prekären Wetterlage ändert RTL kurzfristig das Programm und geht ab 17:00 Uhr für 30 Minuten auf Sendung.

Der Kölner Sender RTL hat für den späten Freitagnachmittag eine Programmänderung geplant und zeigt ab 17:00 Uhr einzum derzeitigen Unwetter-Chaos in Deutschland, das durch die Orkantiefe „Ylenia“ und „Zeynep“ ausgelöst wurde. Statt der üblichen sieben Minuten dauert die Nachrichtensendung nun glatte 30 Minuten, wodurch das Magazin «Explosiv Stories» am heutigen Tag entfällt.Moderator Christopher Wittich soll über das ganze Ausmaß des schweren Unwetters, durch das Züge ausfallen, Flüge gestrichen werden und zahlreiche Stromausfälle in ganz Deutschland ausgelöst wurden, informieren. Er spricht dazu in Live-Schalten mit Reportern im ganzen Land.Die Programmierung der Sondersendung am Nachmittag ist untypisch für RTL , setzt der Privatsender doch üblicherweise auf weitere News-Programmierungen zu Beginn der Primetime wie am vergangenen Mittwoch, als man über die Beschlüsse der Ministerpräsidentenkonferenz berichtete. Da aber heutigen Abend «Let’s Dance» startet, wollte man offenbar die Abläufe der Live-Sendung nicht durcheinanderwirbeln. Seit Beginn der Corona-Pandemie gab es ohnehin lediglich vier Sonderprogrammierungen am Freitag, eine davon drehte sich gar um die Präsidentschaftswahl in den USA und eine weitere dauerte lediglich vier Minuten im Vorfeld der «RTL Sommerspiele» im vergangenen Juli.