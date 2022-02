Comic-Laden

Historisch, eindrucksvoll und höchst emotional: die Graphic Novels vom 13. November 2015.

Die Graphic Novels "Bataclan - Wie ich überlebte" von Fred Dewilde sind ein zeichnerisches und erzählendes Zeugnis des Angriffs von religiösen Fanatikern und Fundamentalisten auf das Vergnügungsviertel Bataclan in Paris im Jahr 2015. Der Grafiker von medizinischen Illustrationen war am 13. November im Konzertcafe Bataclan anwesend, als die Todesschützen auf unschuldige Konzertteilnehmer anlegten. Seine Empfindungen während des Blutbades und in den Stunden der Geiselnahme werden in einem Tatsachenroman in Ich-Form sowie in zahlreichen Comicszeichnungen festgehalten. Der Autor bedient sich dabei bewusst eines Schwarz-Weiß-Stils, um die bangen Stunden, den Schock und die Erschütterung über das Stattfindende zu verdeutlichen. Durch die bildhafte Sprache der Graphic Novels werden die traumatischen Erlebnisse, die Ängste, das Grauen, die Schmerzen der Verletzten, aber auch die Hoffnungen spürbar.Der 1966 geborene Fred Dewilde war an jenem verhängnisvollen Tag Besucher des Konzertcafes. Während er im Buch auf den ersten 14 Seiten die Terrornacht und seine Maßnahme zum Überleben beschreibt und in zahlreichen Comics festhält, folgt danach die Verarbeitung des Erlebten in kurzen Texteinheiten, die mit spontanen Skizzen verdeutlicht werden. Die Terroristen werden als Skelette mit Totenköpfen dargestellt, die Sprengstoffgürtel und Maschinengewehre tragen. Die Verletzten und Toten haben menschliche Züge. In den Textpassagen nach dem Anschlag herrschen zunächst makabre Witze vor, die von der eigenen Angst ableiten sollen. Die Aufarbeitung erfolgt in Erzählform, wenn der Autor von seiner Unkonzentriertheit, Nervosität und Schreckhaftigkeit berichtet.Die Graphic Novels von Fred Dewilde sind 2017 im Panini-Verlag zunächst in französischer Sprache unter dem Titel "Mon Bataclan" erschienen. Bettina Frank übersetzte die Textpassagen und Sprechblasen in die deutsche Sprache. "Bataclan - Wie ich überlebte" wurde am 19.9.2017 vorgestellt. Das gebundene Buch mit Hardcover-Einband hat 50 Seiten.Die aufwühlenden Graphic Novels gelten als historische Zeitzeugen und verdeutlichen die Passivität der Unverletzten in der Zeit während des Angriffs ebenso wie die inneren, seelischen Verletzungen der Konzertbesucher. Die Zeichnungen und Erzählungen gehören als Erlebnisbericht zum Genre Historie, könnten aber ebenso unter den Bereichen Thriller oder Horror eingereiht werden. Die Graphic Novels und die kurzen Kapitel der Textpassagen sind als Augenzeugenbericht ein Bekenntnis gegen Fundamentalismus und Terrorismus.