Disney+ bringt «The Good Fight» nach Deutschland

Derzeit ist «The Good Fight» nicht in Deutschland verfügbar, im März schmeißt Disney+ die Anwaltsserie auf den Markt. Dann kommen auch zwei Oscar-nominierte Filme hinzu.

Unter dem Banner ‚Star‘ wird ab dem 2. März die Seriebei Disney+ zu sehen sein. Neben den ersten vier Staffeln wird dann auch fünfte Runde exklusiv beim Streamingdienst des Micky-Maus-Unternehmens erscheinen. Der «The Good Wife»-Ableger ist in den USA beim ViacomCBS-Streamer Paramount+, zuvor CBS All Access, zu sehen, der die fünfte Staffel im vergangenen Sommer ausstrahlte. Eine sechste Staffel wurde bereits bestellt.In der fünften Staffel ist Diane (Christine Baranski) gezwungen, sich zu fragen, ob es angemessen ist, zusammen mit Liz (Audra McDonald) eine afroamerikanische Anwaltskanzlei zu leiten, als die Kanzlei zwei Spitzenanwälte verliert. In der Zwischenzeit werden Marissa (Sarah Steele) und die Kanzlei mit Hal Wackner (Mandy Patinkin) konfrontiert, einem ganz normalen Chicagoer, der beschließt, seinen eigenen Gerichtssaal im Hinterzimmer eines Copy-Shops zu eröffnen.Unterdessen hat Disney+ fest die Oscar-Verleihung am 27. März im Blick und präsentiert zuvor seinen Kunden zahlreiche nominierte Filme. So erscheint ebenfalls am 2. März die Steven-Spielberg-Adaption von, die unter anderem als „Bester Film“ nominiert ist. Insgesamt darf das Remake auf sechs Academy Awards hoffen. Zwei Wochen später, am 16. März, stößt dann der nächste „Beste Film“-Kandidat auf die Plattform:von Regisseur Guillermo del Toro, der 2018 als „Bester Regisseur“ eine goldene Figur entgegen nehmen durfte. Der Psycho-Thriller mit Bradley Cooper und Cate Blanchett in den Hauptrolle ist insgesamt viermal nominiert.Zusätzlich zu «West Side Story» und «Nightmare Alley» stehen bei Disney+ schon jetzt die ebenfalls Oscar-nominierten Filme «Encanto», «Luca», «Raya und der letzte Drache», «Cruella», «Shang-Chi and The Legend of The Ten Rings» und «Free Guy» zum Abrufen bereit.