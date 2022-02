«Deutschland sucht den Superstar» hat die Basis gefunden

Quotennews

Die Quoten-Talfahrt scheint beendet. RTL hat offenkundig mit dem neu aufgesetzten «DSDS» seinen Rahmen gefunden - gut sind die Zahlen nicht.

Es fing doch irgendwie vielversprechend an, auch wenn dafür sicherlich die Zahlen aus den letzten Jahren vernahclässigt werden müssen. Mit mehr als ordentlichen 2,65 Millionen Zuschauern war RTL am 22. Januar 2022 in die neue Staffelgestartet und fast, durfte man Hoffnung haben. Doch jene bei Seite, nach gut einem Monat schafft sich die Show mit 1,74 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 6,2 Prozent beinah selbst in die Bedeutungslosigkeit. Mittelmaß eben.Entgegen der gesamten Leistung war die aus der Zielgruppe noch nie wirklich gut. Damals schalteten 0,89 Millionen Umworbene RTL ein, der Marktanteil gab mit 13,2 Prozent recht. Die 10-Prozent-Marke ist schon seit längerem verloren und mit 0,6 Millionen am gestrigen Samstagabend verweilen noch 9,8 Prozent beim Kölner Sender. Doch warum wird der Sender mit dem dreifarbigen, oder buntem, Logo mit der Leistung dieser Woche zufrieden sein?Schlicht und ergreifend hat man es ein erstes Mal geschafft, die Quote aus der Vorwoche zu bestätigen. Am 12. Februar schauten 1,73 Millionen zu, gestern eben 1,74 Millionen. Die Zielgruppe steigerte sich von 0,58 auch 0,6 Millionen Zuschauer, darauf könnte fast aufgebaut werden. Zumindest ist der freie Fall offenkundig beendet. Nach der Show versuchte sichmit seiner dritten Ausgabe. Auch hier ist RTL mit mittlerweile 1,38 Millionen Zuschauern im wenig aufregenden Mittelmaß angekommen. Vor allem werden 0,43 Millionen Zuschauer aus der klassischen Zielgruppe enorm bitter schmecken. Die Marktanteile lagen bei insgesamt 6,9 und 9,4 Prozent am Zielgruppen-Markt.