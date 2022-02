TV-News

Das Jugendangebot bei Pluto TV soll wachsen - im März kommen die «Kids Choice Awards» und einige Highlights mehr!

Zwei große Highlights und viele einzelne Day Specials warten im März bei Pluto TV. Den Anfang macht am 3. März der «World Wildlife Day» mit einem Tag voller Tierdokus und schönen Impressionen aus allen Klimazonen. Weiter geht es mit Übersinnlichem bei «Pluto TV Mystery», «Pluto TV Paranormal» und «Moviedome». Hier sollen am 5. März Serien wie «Mythen der Geschichte», «X-Factor: Das Unfassbare» und «Ghost Chaser» für den absoluten Nervenkitzel sorgen. Bei Moviedome laufen ab 23.00 Uhr die Filme «Paranormal Asylum» und «Paranormal Vitality». Genug vom Schauer startet am 8. März der Weltfrauentag bei Pluto TV durch. Hier starten bei Pluto TV Movies und Pluto TV Romance viele Filme mit zahlreichen Facetten starker Frauen.Pluto TV Biografie nimmt britische Monarchinnen unter die Lupe und Pluto TV Food und Pluto TV Chefkoch zeigen die leckersten Gerichte von den Köchinnen Rachel Khoo, Sarah Wiener und vielen weiteren. Am 10. und 19. März werden bei Pluto TV Geburtstage gefeiert, erst von Chuck Norris und später von Bruce Willis. Am 10. März gibt es ab 22.00 Uhr das Debüt von Norris inzu sehen, Willis wird mitam 19. März um 22.00 Uhr gefeiert.Doch neben den vielen weiteren Tages-Highlights startet Pluto TV mit Nick Spotlight einen neuen Sender. Begleitet werden hier fünf Freunde, die durch alle Aufs uns Abs der ersten fünf Staffeln viel erleben werden. Ein Sender und fünf Staffeln? Das funktioniert daher, da der Sender nach der gleichnamingen Seriebenannt ist und die Folgen daher hier laufen sollen. Zudem schickt Pluto TV mit denein weiteres Highlight im März an den Start. Am 15. März ist das Warm-Up für die Verleihung geboten.