Die letzten Medaillen im Zweiten

Quotennews

Am gestrigen Samstag wurden im Zweiten die letzten Olympia-Medaillen vergeben. Vor allem der Bob holte nochmal Top-Quoten nach Mainz!

Wie in den letzten Wochen gewohnt, ging es mit den Olympia-Übertragungen um 3 Uhr in der Nacht los. Gestartet mit dem Vierer-Bob waren bereits zu nächtlichen Uhrzeiten 0,36 Millionen Zuschauer in Mainz dabei. Mit 12,8 Prozent Marktanteil startete man also ordentlich in den Olympia-Tag, wenn auch die jüngeren Zuschauer mit nur 0,06 Millionen Fernsehenden offenkundig etwas Besseres zu tun hatten. Hier ergaben sich 7,8 Prozent am entsprechenden Markt. Mit dem Curling-Finale zwischen Schweden und Großbritannien gelang um 7:46 Uhr der erste Meilenstein und mit genau 1,0 Millionen Zuschauern sicherte sich das Programm 24,0 Prozent Marktanteil.Zu immer noch absurd frühen Zeiten waren mittlerweile 0,21 Millionen jüngere Zuschauern vor den Bildschirmen dabei, der Marktanteil lag hier bei 16,9 Prozent. Dann ging es am vorletzten Olympia-Tag Schlag auf Schlag, mit den 30 km Langlauf holte man 1,84 Millionen Zuschauer ab, im direkten Anschluss ab 08.42 Uhr waren bereits 2,13 Millionen mit an Bord. Zu diesem Zeitpunkt knackte man beim zweiten fast die 30-Prozent-Marke, es gelangen jedoch "nur" 29,4 Prozent. Mit 0,4 Millionen 14- bis 49-Jährigen gelang dem «sportstudio» ebenfalls ein neuer Bestwert, der Marktanteil schraubte sich hier rund um 9.00 Uhr auf 22,0 Prozent.Nach 12.00 Uhr punktete das Sport-Programm dann aber nochmal richtig. Erst holte die Kür der Eiskunstlauf-Paare 3,53 Millionen Zuschauer ins Haus, dann sorgte im direkten Anschluss der Zweier-Bob mit 4,04 Millionen Zuschauern für den Tages-Bestwert. Die Marktanteile lagen hier erst bei 27,4 und schließlich bei 32,2 Prozent Marktanteil. Mit 0,51 Millionen jüngeren Zuschauern gelang es dem Zweier-Bob auch als einzige Übertragung mehr als eine halbe Millionen Zuschauer zu binden, hier lag der Marktanteil bei 19,1 Prozent.