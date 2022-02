«Die Stapelshow» fällt in Woche zwei durch

Quotennews

Der Anfang war gut - die Fortsetzung ein Flop. «Die Stapelshow» brachte es nach der gestrigen Leistung auf nur einmal gute Zahlen.

Krachend in Richtung Flop - so lässt sich die zweite Woche von der Show, «Die Stapelshow», beschreiben. Am 12. Februar, sprich letzten Samstag, war man in Unterföhring mit ordentlichen 1,49 Millionen Zuschauern gestartet, der Marktanteil ging mit 5,3 Prozent ebenfalls in Ordnung. Die klassische Zielgruppe machte mit 0,78 Millionen Zuschauern kein großes Fass auf, jedoch ergaben sich immerhin starke 12,4 Prozent, daher war doch alles gut. Bis gestern. Gestern schauten nur noch 0,85 Millionen beim Stapeln zu, der Marktanteil sackte damit auf dünne 3,0 Prozent zusammen.In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ging die Talfahrt weiter und mit 0,5 Millionen Umworbenen konnte man nur noch 8,1 Prozent des entsprechenden Marktes belegen. Schon jetzt, sollte sich ProSieben also für den Samstagabend ein neues Konzept überlegen. Im Anschluss an die Primetime hielt ab 23.00 Uhr das Show-Format mit Christian Düren,, noch gute 0,72 Millionen Zuschauer und damit einen Marktanteil von 3,8 Prozent.Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren konnten noch 0,41 Millionen gemessen werden, wodurch sich der Marktanteil auf 9,5 Prozent steigerte. Damit steigerte sich die Show nach zwei Dienstagsausgaben, wobei eine schon am 14. Dezember 2021 lief, mit 0,56 und 0,57 Millionen Zuschauern am Samstagabend erfolgreich. Die Zielgruppe schraubte sich von 0,39 und 0,33 Millionen Umworbenen auf den gestern erreichten Wert. Darauf kann zumindest aufgebaut werden.