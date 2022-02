VOX legt mit «Mehr geht nicht! Die Mehrlinge» einen zufriedenstellenden Auftakt hin

Quotennews

Parallel dazu sendete RTLZWEI die ersten vier Episoden von «Star Trek: Picard» erstmals im Free-TV.



Nachdem VOX in den vergangenen Wochen die neue Dokusoap «Wo die Liebe hinfällt» mit recht zufriedenstellenden Ergebnissen in der Zielgruppe im Programm hatte, folgte nun ab dem gestrigen Freitag eine weitere neue Sendung. In der Dokusoapstehen Familien mit zahlreichen Kindern im Fokus. Neben Vierlingen, werden sogar Sechslinge vorgestellt. Vergangenen Freitag schalteten 0,87 Millionen Fernsehende sowie 0,38 Millionen Jüngere ein. Dies reichte für mäßige 3,1 sowie passable 6,0 Prozent Marktanteil.Das neue Format ging nun gestern mit 0,99 Millionen Neugierigen auf Sendung, wodurch die Werte der vorherigen Sendung übertroffen wurden. Mit den akzeptablen 3,2 Prozent Marktanteil konnte der Sender, der am Freitagabend schon mit zahlreichen neuen Programmpunkten gescheitert war, also recht zufrieden sein. Die Zielgruppe war mit 0,39 Millionen Umworbenen vertreten, was sich in einer annehmbaren Quote von 5,5 Prozent widerspiegelte.RTLZWEI hatte die Free-TV-Premiere der Science-Fiction-Serieim Programm. Hintereinander liefen vier Episoden, welche auch auf Prime Video abspielbar sind. Heute folgen die Teile fünf bis sieben, ehe am Sonntagabend das Staffelfinale mit Folge acht bis zehn läuft. Alles vier Folgen befanden sich im Bereich von 0,75 bis 0,62 Millionen Fernsehenden. Somit erhöhte sich der Marktanteil im Laufe des Abends von passablen 2,3 auf gute 3,1 Prozent. Zudem waren 0,32 bis 0,22 Millionen Werberelevante mit dabei. Hier schwankt die Quote im Bereich von soliden 4,5 bis mäßigen 3,9 Prozent.