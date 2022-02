Hello Sunshine steigt bei NFTs ein

Vermischtes

Die Produktionsfirma von Reese Witherspoon arbeitet mit World of Women zusammen.

Reese Witherspoons Produktionsfirma Hello Sunshine hat eine Storytelling-Partnerschaft mit World of Women (WoW) geschlossen, dem NFT-Kollektiv, das die von Männern dominierte Welt der Kryptowährungen aufbricht und gleichzeitig Inklusion und Gleichberechtigung zelebriert. World of Women startete im Juli 2021 mit rund 10.000 Kunstwerken von weiblichen Schöpferinnen und wurde schnell zu einem der beliebtesten und profitabelsten Anbieter von nicht-fungiblen Token.Im Rahmen der Partnerschaft wird Hello Sunshine das World-of-Women-Charakteruniversum und -Franchise zu Unterhaltungseigentum ausbauen, darunter Spielfilme, Fernsehserien mit und ohne Drehbuch. Dieser Schritt ist ein weiteres Zeichen für die wachsende Beliebtheit von NFTs und das Potenzial, das sie für traditionelle Medienunternehmen auf der Suche nach geistigem Eigentum bieten."Während der Krypto- und NFT-Bereich größtenteils von Männern dominiert wird, gibt es inspirierende Führungspersönlichkeiten wie World of Women, die unglaubliche Gemeinschaften für Frauen während dieses massiven Wandels in Medien und Technologie schaffen", sagte Witherspoon. "Wir sind stolz darauf, mit WoW zusammenzuarbeiten, um ihr Universum an Charakteren zu erweitern und innovative Inhalte mit und ohne Drehbuch zu entwickeln. Wir freuen uns darauf, mit der bemerkenswerten WoW-Community bei jedem Schritt dieser Partnerschaft zusammenzuarbeiten und Möglichkeiten für WoW-Besitzer zu schaffen, mit Hello Sunshine zusammenzuarbeiten, um die WoW-Kunst in starke Geschichten zu verwandeln."