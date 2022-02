«Brennpunkt» im Ersten wird zum meistgesehenen Programm des Tages

Quotennews

Zuvor war auch das Interesse für die «Tagesschau» groß. Auch das ZDF änderte sein Programm und zeigte zahlreiche Sondersendungen.



Das Programm der öffentlich-rechtlichen Sender war gestern weiterhin von Sondersendungen zum Krieg in der Ukraine geprägt. Nach derim Ersten mit 5,26 Millionen Fernsehenden stieg die Reichweite für denweiter auf 5,41 Millionen Menschen. Es wurden starke Marktanteile von 17,7 sowie 18,0 Prozent eingefahren. Auch bei den 1,40 und 1,33 Millionen Jüngeren war das Interesse mit herausragenden 19,7 und 17,7 Prozent Marktanteil sehr groß.Im Anschluss setzte Das Erste auf ein Serienspecial vonunter dem Titel „Reif für die Insel“, wofür weiterhin 4,35 Millionen Fernsehende dranblieben. Der Marktanteil lag bei hohen 15,3 Prozent. Bei den 0,48 Millionen 14- bis 49-Jährigen sank das Interesse auf gute 7,0 Prozent. Es folgten diemit 3,27 Millionen Zuschauern. Weiterhin standen 14,1 Prozent auf dem Papier. Die jüngere Zuschauerzahl wuchs wieder auf 0,56 Millionen, wodurch auch der Marktanteil auf starke 9,6 Prozent kletterte.Im ZDF war das Interesse ab 19 Uhr fürmit 4,85 Millionen Fernsehenden und starken 19,8 Prozent am größten. Bei den 0,70 Millionen Jüngeren wurden 13,5 Prozent Marktanteil eingefahren. Dasschloss sich mit 4,11 und 0,75 Millionen Interessenten an. Zur Primetime wurdegezeigt. Mit 3,69 und 0,36 Millionen jüngeren Zuschauern war das Interesse deutlich geringer als in den Vorwochen. Dies spiegelte sich in den passablen Quoten von 12,6 sowie 5,0 Prozent wider. Der Sender verzichtete auf die Satireshows und zeigte stattdessen ab 22.30 Uhr den Talk. Bei 2,62 Millionen Fernsehenden wurden hier solide 12,8 Prozent Marktanteil verbucht. Bei den 0,62 Millionen 14- bis 49-Jährigen erhöhte sich die Quote auf 11,7 Prozent.Auch auf dem Sender WELT informierten sich am gestrigen Freitag zahlreiche Menschen über das Geschehen in der Ukraine. Über den gesamten Tag lag der Marktanteil der 14- bis 49-Jährigen im Schnitt bei 3,1 Prozent. Am meisten Interesse erhielt hier die Ansprache von Außenministerin Annalena Baerbock gegen 15 Uhr mit 7,5 Prozent Marktanteil. Insgesamt schalteten über den Tag verteilt über 6,3 Millionen Menschen ab drei Jahren auf dem Sender ein.