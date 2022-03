Krieg in der Ukraine: Weitere Programmänderungen am Nachmittag und Abend

TV-News

Während das ZDF am Nachmittag über die Lage in Osteuropa informiert, werden Sat.1 und ProSieben wieder zu Beginn der Primetime eine Sondersendung ausstrahlen. RTL sendete sowohl als auch.

Die Programmredaktionen der Sender planen mit Blick auf den Krieg in der Ukraine weiterhin von Tag zu Tag, wobei zumindest bei RTL bis Ende der Woche feststeht, dass zwischen 6:00 Uhr und 12:00 Uhr sowie am späten Nachmittag um 17:00 jeweils Livestrecken beziehungsweise Sondersendungen zur Lage in Osteuropa gesendet werden. Für den heutigen Dienstag, 1. März, hat der Kölner Sender zudem um 20:15 Uhr ein weiteresangekündigt. Durch die Sondersendung verschiebt sich das Folge-Programm von «Prominent getrennt» und «RTL Direkt» um 15 Minuten.Ähnlich verhält es sich in der Primetime von Sat.1 und ProSieben . Wie bereits am Montag werden die beiden Sender auch heute eine von Claudia von Brauchitsch und Linda Zervakis moderierte gemeinsame Sendung ausstrahlen.Das ZDF verfährt ebenfalls wie am Montag und sendet sowohl um 17:15 Uhr als auch um 19:30 Uhr jeweils 45-minütige Ausgaben von. Die Sendungen «hallo deutschland» und «Leute heute» entfallen durch die Programmänderung.Das Erste hat zur Stunde noch keine Sondersendung angekündigt, es ist aber gut möglich, dass sich dies im Laufe des Tages noch ändert und man die Vorberichterstattung des DFB-Pokal-Viertelfinals zwischen dem FC Union Berlin und dem FC St. Pauli kürzt. Der Anstoß der Partie erfolgt um 20:45 Uhr.