Wolfram Kons hört bei «Guten Morgen Deutschland» auf

TV-News

RTL Deutschland baut seine Charity-Aktivitäten weiter aus. Der RTL-Moderator soll den Ausbau verantworten und regelmäßig und crossmedial vernetzt über Aktivitäten der RTL-Stiftung berichten.

Am Dienstag hat RTL Deutschland bekannt gegeben, der Charity „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ mehr On-air-Präsenz zu geben und die Aktivitäten der Stiftung auszubauen. Infolgedessen wird RTL-Moderator Wolfram Kons, der bereits seit vielen Jahren als Gesamtleiter Charity aktiv und zudem im Vorstand der Stiftung RTL ist, seine Moderationstätigkeit der Morgensendungruhen lassen. Kons ist seit 31 Jahren als Moderator am Morgen zu sehen und hält damit den Rekord im deutschen Fernsehen. Unverändert wird er den RTL-Spendenmarathon und das Kunst-Magazinmoderieren.Neben dem jährlich stattfindenden RTL-Spendenmarathon wird Kons künftig auch unterjährig regelmäßig und crossmedial vernetzt auf allen Plattformen von RTL Deutschland über die wachsende Bedeutung von nachhaltigem gesellschaftlichen Engagement und die Aktivitäten der RTL-Stiftung berichten.„Wir bauen bei RTL Deutschland unser soziales Engagement deutlich aus und werden es künftig verstärkt auch unterjährig crossmedial über unsere Mediengattungen orchestrieren. Ich freue mich sehr, dass Wolfram Kons dafür die strategische Gesamtverantwortung übernimmt. Er ist die treibende Kraft und das Gesicht der Stiftung RTL und unserer Charity-Aktivitäten. Das sehen wir gerade auch wieder beim Krieg in der Ukraine“, erklärt Stephan Schäfer, Vorstandsvorsitzender „Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V.“ und Co-CEO RTL Deutschland.„Die Hilfe für Kinder in Deutschland und der Welt war und ist eine absolute Herzensangelegenheit für mich“, führt Wolfram Kons aus. „Es macht mich stolz, dass wir dieses Engagement nun weiter ausbauen. Denn unser ganzjähriger Einsatz für bedürftige Kinder geht weit über die 24 Stunden des jährlichen RTL-Spendenmarathons hinaus. Es ist mein größter Wunsch, dass wir künftig noch mehr Kindern helfen können, die dringend Unterstützung brauchen. Nie waren Solidarität und Zusammenhalt wichtiger als heute – allein in der Ukraine geht es aktuell für rund 7,5 Millionen Kinder und ihre Familien um Leben und Tod. Gleichzeitig lasse ich die Moderation unseres RTL-Morgenmagazins ruhen.“ Er sei zutiefst dankbar „für mehr als 30 erfüllende und spannende Jahre mit einem fantastischen Team von Frühaufstehern. Ich freue mich jetzt sehr auf die neuen, erweiterten Aufgaben und ehrlich gesagt auch darauf, mal ein bisschen länger schlafen zu können.“