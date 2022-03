Disney bestätigt Gerüchte

US-Fernsehen

Die ehemals für Netflix produzierten Serien starten beim hauseigenen Streamingdienst.

Vor vier Jahren trennten sich die Wege zwischen Disneys Produktionsfirmen wie Marvel Television und dem Streamingdienst Netflix . Zahlreiche Formate wie «Jessica Jones» wurden nicht mehr verlängert. Damals hieß es noch, man werde die Produktionen nach Vertragsende nicht auf Disney+ publizieren, doch diese Meinung hat sich inzwischen geändert.Schon vor zwei Wochen wurde klar, dass Titel wie, Punisher>> undzum Monatswechsel verschwinden. Diese und andere Serien werden im März bei Disney+ eine neue Heimat finden. In den USA, Kanada, Großbritannien, Australien und Neuseeland werden die Formate am 16. März starten, Deutschland wird vermutlich bald nachziehen.Während «Marvel Agents of S.H.I.E.L.D.» das erste Mal bei Disney+ in den USA läuft, kann die Serie schon seit Start in Deutschland angesehen werden. "Disney+ ist das Zuhause für einige der beliebtesten Marken in der Branche, und die Aufnahme dieser Live-Action-Serien bringt weitere Serien der Marke Marvel an einem Ort zusammen", sagte Michael Paull, Präsident von Disney Streaming, in einer Erklärung.