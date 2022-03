Gagen verbessert: John DiMaggio bei «Futurama» dabei

US-Fernsehen

Die Synchronstimme von Bender wollte erst unterschreiben, wenn alle Sprecher bessere Gehälter bekommen.

-Synchronsprecher John DiMaggio hat offiziell für das Hulu-Revival der beliebten Sci-Fi-Animationsserie unterschrieben und damit die lange und bittere Saga, die als #Bendergate bekannt ist, beendet. "ICH BIN ZURÜCK, BABY! Ich bin so verdammt dankbar für die Liebe und Unterstützung von Fans und Kollegen während dieser ganzen Zeit (besonders von meiner Frau Kate), und ich kann es kaum erwarten, wieder mit meiner «Futurama»-Familie zu arbeiten", sagte DiMaggio in einem Statement.Als das Revival im Februar angekündigt wurde, waren die Fans bestürzt, als DiMaggios Name nicht auf der Liste der zurückkehrenden Originaldarsteller stand. DiMaggio bedankte sich bei den Fans für ihre Unterstützung und erklärte später, dass er der Meinung sei, dass er und die anderen Darsteller mehr Geld verdient hätten als das, was ihnen für die Rückkehr in die Serie angeboten wurde."Von dem Moment an, als John DiMaggio im letzten Jahrhundert vorgesprochen hat, wussten wir, dass wir unseren Bender haben", sagte Serienschöpfer Matt Groening. "Herzlichen Glückwunsch an alle bei «Futurama». Wir sind alle wieder da, Baby!". "John DiMaggio mag ein großartiger Roboter sein, aber er ist auch ein großartiger Mensch", fügte «Futurama»-Produzent David X. Cohen hinzu. "Nicht viele Menschen oder Maschinen können das von sich behaupten. Es ist ein einmaliger Nervenkitzel, zum vierten Mal mit unserer gesamten Originalbesetzung und den phänomenalen Animatoren der Rough Draft Studios zurück zu sein!"