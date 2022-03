Quotencheck

Im Dezember 2018 startete Luke Mockridge zu einer neuen Mission: Den Sat.1-Fang-Freitag.

Ein richtiger Straßenfeger war der Fang-Freitag bei Sat.1 nie. Am 7. Dezember 2018 startete das Experiment, das 1,35 Millionen Zuschauer einbrachte. Die Episode «Catch!» hatte aber immerhin 0,90 Millionen Umworbene zu bieten, sodass man auf einen überdurchschnittlichen Marktanteil von elfeinhalb Prozent kam. Im März und April 2019 wurden vier Folgen ausgestrahlt, ehe Anfang 2020 die Pandemie kam.Drei Ausgaben wurden 2021 produziert, dann fiel dem Sender Sat.1 sein eigenes Handeln auf die Füße: Nachdem der Sender sich zum Thema Luke Mockridge äußerte, das von der Staatsanwaltschaft für beendet erklärt wurde, nahm die Akte Mockridge überhaupt erst Fahrt auf. Die vier neuen Episoden, die in den vergangenen Wochen gesendet wurden, waren mit Andrea Kaiser besetzt.Los ging es am Freitag, den 14. Januar, mit der „Deutschen Meisterschaft“ im Fangen. 1,18 Millionen Fernsehzuschauer verfolgten die Sendung, die einen Marktanteil von 4,3 Prozent holte. Bei den für die Werbewirtschaft wichtigen Fernsehzuschauern sicherte man sich 0,72 Millionen Zuschauer und 11,5 Prozent. Aufgrund des Dschungelcamps war zunächst eine Pause eingeplant, doch danach ging es nicht aufwärts – im Gegenteil.Die „Europameisterschaft im Fangen“ wollten am Freitag, den 4. Februar 2022, um 20.15 Uhr nur 0,92 Millionen Zuschauer sehen. Der Marktanteil lag bei wenig erfolgreichen 3,2 Prozent. Bei den jungen Zuschauern, die für die Werbewirtschaft wichtig sind, wurde das bis dato niedrigste Ergebnis mit 0,46 Millionen Zuschauern erzielt. Der Marktanteil lag bei mauen 7,2 Prozent.Eine Woche später ging es bei «Catch!» mit dem Thema Fangen weiter: Nun stand der „Kampf der Kontinente“ an, der 0,98 Millionen Zuschauer bei Sat.1 verharren ließ. Der Marktanteil stieg auf dreieinhalb Prozent. Bei den Werberelevanten standen dieses Mal 0,51 Millionen Zuschauer auf der Uhr, der Marktanteil lag bei 8,2 Prozent.Der absolute Tiefpunkt folgte mit der vierten und womöglich auch allerletzten Ausgabe: Die Academy. Nikeata Thompson, Jenke von Wilmsdorff, Fabian Hambüchen und Sven Hannawald coachten Nachwuchskandidaten. Das Unterfangen war nur für 0,69 Millionen Zuschauer interessant, der Marktanteil lag bei 2,3 Prozent. Mit 0,38 Millionen Zuschauern wurden 5,3 Prozent Marktanteil ermittelt. Die neue Staffel von «Catch» wollten im Durchschnitt 0,94 Millionen Zuschauer sehen, der Marktanteil lag bei 3,3 Prozent. Mit 0,52 Millionen jungen Zuschauern erreichte man eine Einschaltquote von 8,1 Prozent.