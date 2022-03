Apple setzt «The Afterparty» fort

US-Fernsehen

Die Serie mit Tiffany Haddish wird eine weitere Staffel spendiert bekommen.

Das Format von Chris Miller und Phil Lord,, geht beim Streamingdienst AppleTV+ weiter. Wie die Verantwortlichen bekannt gaben, wird die komödiantische Krimiserie eine zweite Staffel erhalten. Tiffany Haddish wird weiterhin die Rolle der Detective Danner spielen.Die Nachricht kommt vor dem Finale von Staffel eins, das am 4. März ausgestrahlt wird. In der Episode mit dem Titel "Maggie" taucht eine unerwartete Zeugin auf, die Danner dabei hilft, die wahre Geschichte hinter Xaviers Tod zusammenzusetzen.Chris Miller fungiert als Regisseur und Showrunner von «The Afterparty». Er und Lord sind über ihr Label Lord Miller ausführende Produzenten. Anthony King ist ebenfalls ausführender Produzent. Aubrey Lee, Lord Millers Senior Vice President of Television, fungiert als Produzent. Die Serie wird für Apple von TriStar TV und Sony Pictures Television im Rahmen des fünfjährigen Fernsehvertrags von Lord und Miller produziert.