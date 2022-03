MTV spaltet MTV Movie & TV Awards

US-Fernsehen

Die Preisverleihung wird an zwei Abenden im Juni ausgestrahlt.

Der Unterhaltungssender MTV bringt seine MTV Movie & TV Awards zurück in den Barker Hanger in Santa Monica. Die Verantwortlichen kündigten an, am Sonntag, den 5. Juni 2022, die Verleihung live auszustrahlen. Am darauffolgenden Montag wird man sich auf nicht-fiktionale Formate und Reality-Shows konzentrieren.Beide Sendungen werden auch international auf MTV in 180 Ländern ausgestrahlt. Jackie Barba und Alicia Portugal sind für die Produktion verantwortlich und Lisa Lauricella ist für den Bereich Musik zuständig.Die letztjährigen «MTV Movie & TV Awards» wurden von der Komikerin Leslie Jones moderiert und fanden am 16. Mai 2021 zum ersten Mal im Hollywood Palladium statt. Die Komikerin Nikki Glaser folgte als Gastgeberin der allerersten «Movie & TV Awards: Unscripted». Im Gegensatz zu vielen anderen Shows werden meist die Blockbuster nominiert und ausgezeichnet. In der Fernseh- und Kinowelt haben die Preise dagegen keine Bedeutung.