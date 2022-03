«Lets Love» fliegt aus dem Programm

TV-News

Ab der kommenden Woche meldet sich «Der Trödeltrupp» am Nachmittag bei RTLZWEI.

Dass die Slow-Dating-Showbei RTLZWEI kein Erfolg ist, lässt sich an den Versuchen ablesen, die der Grünwalder Sender unternommen hatte, um die von Jana Ina Zarrella moderierte Sendung zu pushen. Ende des Jahres räumte man den Samstag frei, um dort die Werktag-Ausgaben zu wiederholen. Im Dezember folgte zudem der Sendeplatz-Wechsel von 17:00 auf 15:00 Uhr. Eine Besserung war dennoch nicht in Sicht.Im Schnitt verfolgten nur 0,15 Millionen Zuschauer ab drei Jahren die Sendung, die Ende Oktober 2021 an den Start ging. Mit Marktanteilen von 1,1 Prozent bei allen und 2,6 Prozent in der Zielgruppe lag «Let’s Love» im tiefroten Bereich. Noch schlechter lief es in dieser Woche, als die Reichweiten gar auf 0,07 Millionen abrutschten. Besonders bedenklich, in der Zielgruppe schauten nur noch zwischen 20.000 und 30.000 Zuschauer vorbei. Die Marktanteile bewegten sich zwischen 1,0 und 1,6 Prozent. Für RTLZWEI ist dies des Wenigen dann offenbar doch zu wenig.Wie der Reality-Sender nun bestätigte, wird man «Let’s Love» ab dem kommenden Montag, 7. März, nicht mehr senden, sondern um 15:00 Uhrausstrahlen. Aktuell sind von der Doku-Soap am frühen Morgen Folgen zu sehen. Neu sind die Folgen am Nachmittag übrigens nicht. Am 7. März ist eine Episode aus dem Jahr 2015 im Programm.