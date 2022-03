ProSieben Maxx zeigt «Date A Live» im japanischen Original

TV-News

Anfang April erscheint die vierte Staffel der Anime-Serie, die ProSieben Maxx direkt nach der Ausstrahlung hierzulande im japanischen Original mit deutschen Untertiteln zeigt.

Der Männersender ProSieben Maxx hat sich die Free-TV-Rechte der vierten-Staffel gesichert und sendet die neuen Episoden unmittelbar nach der Weltpremiere im japanischen Fernsehen am 8. April. Maxx zeigt die Folgen ebenfalls ab Freitag, den 8. April, um 23:15 Uhr im japanischen Original mit deutschen Untertiteln. Während die ersten beiden Staffeln der Anime-Serie im Jahr 2013 und 2014 erschienen sicherte sich der Spartensender die Serie erst vor drei Jahren.Zur Einstimmung auf die neuen Folgen wird ProSieben Maxx ab nächsten Freitag, 11. März, die zwölfteilige dritte Staffel, die in Japan 2019 erschien, ausstrahlen. Jeden Freitag werden jeweils drei Folgen gezeigt, ehe am 8. April dann die vierte Staffel erscheint.«Date A Live» dreht sich um den scheinbar gewöhnlichen Oberschüler Shido Itsuka, der während eines Weltraumbebens auf ein mysteriöses Mädchen tritt. Sie gehört zu den sogenannten "Geistern", die durch ihre Ankunft auf der Erde zerstörerische Raumbeben auslösen. Unmittelbar nach der Begegnung treffen Mecha-Kämpferinnen ein, die das Mädchen unter Beschuss nehmen. Inmitten des Kampfes wird Shido von der Kommandantin des hochentwickelten Luftschiffes der Geheimorganisation "Ratatoskr" gerettet und rekrutiert. Er soll die Geistermädchen bekämpfen und die Menschheit so vor der Vernichtung bewahren. Doch es gibt einen Haken: Um die Kräfte der Geister zu versiegeln, muss er die Geistermädchen dazu bringen, sich in ihn zu verlieben.