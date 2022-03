Pamela Anderson kündigt Netflix-Doku an

US-Fernsehen

Derzeit wird bei Disney+ die Geschichte von «Pan & Tommy» erzählt.

Die Hulu-Serie, die in Deutschland bei Disney+ ausgestrahlt wird, sorgt für Furore: «Pam & Tommy» sorgt für gespaltene Meinungen beim Publikum. Einen Befreiungsschlag unternimmt nun Pamela Anderson, deren Leben in der Serie aufgezeigt wird. Mit Netflix produziert sie die DokumentationAnderson verkündete die Neuigkeit in den sozialen Medien mit einer handgeschriebenen Notiz auf dem Netflix-Briefkopf, in der es heißt: "Mein Leben / Tausend Schwächen / Eine Million Fehleinschätzungen / Verrucht, wild und verloren / Nichts, dem man gerecht werden könnte / Ich kann euch nur überraschen / Kein Opfer, sondern eine Überlebende / Und lebendig, um die wahre Geschichte zu erzählen."Andersons Sohn Brandon Thomas Lee, der als Produzent an dem Projekt beteiligt ist, postete die Notiz auf seiner Instagram-Story und betonte den Satz "The real story", ebenso wie ihr jüngerer Sohn Dylan Jagger Lee. Die Logline des Films beschreibt das Projekt als "ein intimes Porträt, das in das Leben von Pamela Anderson eingebettet ist, während sie auf ihren beruflichen und persönlichen Weg zurückblickt und sich auf die nächsten Schritte auf ihrer Reise vorbereitet."