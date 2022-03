Der Pokalabend geht unter

Quotennews

Eigentlich ist Fußball im deutschen Fernsehen ein Quoten-Garant. Gestern jedoch spielten sich andere Szenen in den Vordergrund.

Davon, dass es beim Ersten mit der Übertragung der Partie VfL Bochum gegen den SC Freiburg aus dem DFB-Pokal schlecht lief, kann wahrlich nicht die Rede sein. Mit 4,36 Millionen Zuschauern ab drei Jahren und einem Marktanteil von 17,3 Prozent braucht sich bei der blauen Eins niemand zu verstecken. Auch die Leistung bei den jüngeren Zuschauern überzeugte ansatzweise mit 0,95 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 14,7 Prozent. Wo liegt also die Kritik in diesen Zahlen?Sie werden schlichtweg von zahlreichen anderen Formaten überboten, wenn nicht abgeschossen. Allen voran holte der Krimi im Zweiten,, sagenhafte 6,74 Millionen Zuschauer und einen dominanten Marktanteil von 22,4 Prozent. Einziger Kritikpunkt am Programm des ZDF sind die 0,52 Millionen Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren, die "nur" für einen Marktanteil von 6,8 Prozent sorgen konnten. Doch mit diesem Vergleich allein ist der mäßige Pokalabend im Ersten nicht zu manifestieren. Auch das im Anschluss an den ZDF-Krimi laufendeüberbot mit 5,49 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 20,7 Prozent das Fußballspiel deutlich, wenn auch erneut 0,81 Millionen jüngere Zuschauer und ein Marktanteil von 12,0 Prozent nicht zu einem besseren Ergebnis reichten.Doch es ergeben sich weitere Formate mit höherem Interesse. Dieum 20 Uhr holte 5,29 Millionen Zuschauer und 17,3 Prozent am Markt, um 20:15 Uhr holte zudemmit 5,01 Millionen Zuschauern mehr Fernsehende zum Ersten als im Anschluss die Partie. Mitum 19 Uhr und demschoben sich zudem zwei weitere ZDF-Formate vor den Fußballabend. «heute» holte 4,95 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 19,9 Prozent nach Mainz, während später das «ZDF spezial» noch 4,39 Millionen und einen Marktanteil von 15,2 Prozent halten konnte. Bei den jüngeren Zuschauern ließ die «Tagesschau» mit 1,76 Millionen Fernsehenden nahezu alles hinter sich, wurde jedoch vom «Brennpunkt» und 1,82 Millionen überboten. Hier lagen die Marktanteile bei 22,4 und 22,7 Prozent.