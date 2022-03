Primetime-Check

Beendet der Pokal-Abend im Ersten die ZDF-Krimi-Dominanz? Kommen «Die Retourenjäger» besser in die Spur und wie liefen die Sondersendungen zur Ukraine?

Das Erste widmete sich um 20:15 Uhr vor dem Pokalspiel zwischen dem VfL Bochum und dem SC Freiburg einer Ausgabe. Diese verfolgten 5,01 Millionen Zuschauer ab drei Jahren und 1,82 Millionen jüngere Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren. Somit startete das Erste mit einem Marktanteil von insgesamt 16,2 Prozent in den Abend, 22,7 Prozent ergaben sich am jungen Markt. Im Anschluss lief die erwähnte Partie des DFB-Pokals vor 4,36 Millionen Zuschauern und 0,95 Millionen jüngeren Fernsehenden. Damit holte sich der Sender einen guten Marktanteil von 17,3 Prozent, während es bei den jüngeren Zuschauern zu einem Anteil von 14,7 Prozent reichte. Das Zweite setzte auf den Krimi «Friesland – Aus dem Ruder» und erreichte 6,74 Millionen Zuschauer insgesamt. Jüngere Zuschauer waren hiervon 0,52 Millionen, wodurch sich der Marktanteil am entsprechenden Markt auf 6,8 Prozent einstellte. Insgesamt reichte es zu starken 22,4 Prozent Marktanteil. Das im Anschluss laufendehielt davon noch 5,49 Millionen Zuschauer und damit 20,7 Prozent Marktanteil. Jüngere Zuschauer verweilten 0,81 Millionen, sprich 12,0 Prozent Anteil am Markt verblieb.Bei RTL gab es zum Mittwoch die sechste Folge «Der Bachelor». Köln sicherte sich damit 1,9 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 6,6 Prozent. Aus der klassischen Zielgruppe waren hiervon 0,95 Millionen und damit ein Marktanteil von 12,8 Prozent vertreten. In München schickte ProSieben um 20:15 Uhr die nächste Folge der «TV total» über den Äther. Dabei waren 1,22 Millionen Zuschauer ab drei Jahren, wodurch sich 4,1 Prozent Anteil am TV-Markt ergaben. Außerdem reichte es zu 0,86 Millionen Zielgruppen-Zuschauern und damit zu einem Marktanteil von 11,0 Prozent. Ab 21:40 Uhr übernahmen dann Linda Zervakis und Matthias Opdenhövel. «Zervakis & Opdenhövel. Live.» sicherte dem Unterföhringer Sender 0,45 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von mickrigen 2,0 Prozent. Mit Blick auf die klassische Zielgruppe zeigten sich 0,27 Millionen Zuschauer und ein Anteil von 4,7 Prozent am entsprechenden Markt.Sat.1 spielte die Show «111 alberne Angeber!» und sicherte sich damit 1,0 Millionen Zuschauer ab drei Jahren. Mit 0,34 Millionen Zuschauern aus der Zielgruppe reichte es zu 4,7 Prozent Marktanteil, während es insgesamt 3,5 Prozent am gesamten TV-Markt waren. Sowohl bei Sat.1 und ProSieben, wie auch bei RTL liefen vor den erwähnten Primetime-Formaten News-Spezial-Sendungen. Sat.1 und ProSieben sendeten jeweils, bei RTL lief. Sat.1 sicherte sich 0,87 Millionen Zuschauer, ProSieben erreichte 0,85 Millionen und bei RTL schalteten 2,59 Millionen Zuschauer ab drei Jahren ein. Damit lief es bei RTL mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent am besten, danach reite sich ProSieben ein (MA: 2,8 Prozent) und schließlich Sat.1 mit ebenfalls 2,8 Prozent Anteil am Markt. Bei den Zuschauern der klassischen Zielgruppe verteilte sich das Feld gleichermaßen. Bei RTL schauten mit 1,06 Millionen Umworbenen am meisten zu, ProSieben erreichte 0,53 Millionen und bei Sat.1 ließen sich 0,34 Millionen messen. Damit führte auch hier RTL mit 13,3 Prozent Marktanteil den Vergleich an, ProSieben folgte mit 6,6 Prozent und Sat.1 mit zuletzt 4,8 Prozent.VOX sendete «Bones – Die Knochenjägerin» in die Primetime und erreichte mit den ersten beiden Episoden des Abends 0,9 und 1,0 Millionen Zuschauer. Aus der Zielgruppe konnten wiederum 0,42 und 0,46 Millionen Zuschauer gemessen werden, wodurch es zu 5,4 und 6,3 Prozent am Markt reichte. Insgesamt reichte es zu 3,0 und 3,6 Prozent Marktanteil. RTLZWEI schickte zum Mittwochabend die dritte Episode der Showin die Primetime. Hierbei wollten 0,77 Millionen Fernsehende dem Programm folgen, es ergab sich also ein Marktanteil von 2,7 Prozent. Jüngere Zuschauer konnten 0,37 Millionen definiert werden, wodurch sich ein Marktanteil von 5,0 Prozent am entsprechenden Markt ergab. Den einzigen privaten Film des Abends schickte Kabel Eins mitin den Abend. Den Streifen mit Leonardo DiCaprio sollten 1,02 Millionen Zuschauer verfolgen, 0,29 Millionen davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Somit ergaben sich die Marktanteile von insgesamt 3,9 Prozent und 4,3 Prozent am jungen Markt.