Drosten steigt aus

In dieser Woche besprechen Fabian Riedner und Felix Maier unter anderem die Sendung mit dem Corona-Experten.

Seit 26. Februar 2020 sendet der Norddeutsche Rundfunk auf seinem Sender NDR Info die Gesprächssendung «Coronavirus-Update», die mit dem Leiter der Virologie der Berliner Charité Christian Drosten und der Direktorin des Instituts für medizinische Virologie am Universitätsklinikum Frankfurt Sandra Ciesek besetzt ist.Über 60 Mal war der Virologie Drosten zu Gast, der Ende März auf eigenen Wunsch aus der Sendung ausscheiden wird. Das Format erlangte zu Beginn der Corona-Pandemie große Aufmerksamkeit. Dass der NDR das Format in der ARD Audiothek, der ARD Mediathek und allen anderen Streamingplattformen kostenlos anbot, trag zum Erfolg bei.Der Podcast, der vielfach ausgezeichnet wurde, wird in dieser Woche von Felix Maier und Fabian Riedner diskutiert. Außerdem geht das Duo dem Phänomen Drosten auf den Grund.