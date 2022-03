Podstars

Wiener Schmäh auf die Ohren: Der True-Crime-Podcast aus Österreich begeistert die jungen Zuhörer.

Nun kann sich jeder mit dem Podcast "Darf´s ein bisserl Mord sein" auf die Spuren von Verbrechern machen. Der unabhängige True-Crime Podcast stammt aus Österreich. In bekannter österreichischer Manier finden hier Charme, Witz und auch der Wiener Schmäh eine perfekte Mischung mit den Kriminalfällen dieser und längst vergessener Zeit. Franziska Singer und ihre Co-Moderatorin Amrei Baumgartl sind nicht nur ein eingespieltes Team. Die beiden halten in ihrem True-Crime Podcast auch die Spannung hoch.Jeden Montag gibt es eine neue wahnsinnige Mördergeschichte, die mit Witz und Raffinesse präsentiert wird. Und dabei nehmen sich die beiden Moderatorinnen kein Blatt vor den Mund. Verbrechen werden unverblümt an den Tag gebracht. Und da die Sachlage schon ernst genug ist, wird mit viel Humor für Abwechslung bei den Hörern gesorgt. Obwohl der Witz hier nicht fehlen darf, schaffen die beiden Moderatorinnen dennoch den guten Spannungsbogen zu respektvollem Umgang. Hier wird das Verbrechen nicht belächelt. Es wird ernstgenommen. Aber jeder Ernst dieser Welt wird eben mit der richtigen Portion Humor ein wenig leichter und erträglicher. Und so finden die True-Crime Geschichten bei ihren Fans bereits hohen Anklang.Die Podcast-Folgen haben bereits einen Running-Gag eingebaut. Mit den Worten: "Etwas Schönes zum Schluss" schließen Franziska und Amrei jede ihrer Geschichten perfekt ab. Die erzählten Abscheulichkeiten sollen immerhin leicht verdaulich verabschiedet werden. So werden die Fans dieser Podcast-Serie jeden Montag mit eindrucksvollen Momenten entlassen. Schlimme Dinge im Leben können leichter mit Charme und Humor überwunden werden. Und dieses Fingerspitzengefühl haben Franziska und Amrei sich angeeignet."Darf´s ein bisserl Mord sein" besticht auf ganzer Linie. Hier bekommen True-Crime-Fans die aufregendsten Geschichten zu hören. Das Beste an der ganzen Sache ist - hier werden keine Mordfälle vorgestellt, die bereits in den Medien auf- und abgespielt wurden. Hier dreht sich alles um Geschichten, die bisher noch nie gehört wurden. Perfekt inszeniert, werden diese Crimegeschichten informativ und respektvoll an die Hörer weitergegeben. Dabei liegt der Fokus vor allem auf Kriminalgeschichten, die in den meisten Fällen noch ungelöst sind. Da steigen das Rätselfieber und die Spannung mit.Wer den Wiener Schmäh gerne hört und sich spannenden Kriminalgeschichten hingeben möchte, der wird mit dem Podcast "Darf´s ein bisserl Mord sein" auf jeden Fall eine gute Wahl treffen. Die Verbrechen, die so alt wie die Menschheit sind, finden hier ihren Einzug. Keine Sorge - es wird nicht in jeder Geschichte blutrünstig. Die kuriosen Taten sind breitgefächert und haben so manchen Polizeibeamten zur Verzweiflung gebracht. Für Crime-Liebhaber lohnt sich das Reinhören auf jeden Fall.